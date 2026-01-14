El doctor Gaona se sale de la cacería de la izquierda contra Julio Iglesias: “Les viene bien”

Las acusaciones de dos extrabajadoras de abuso sexual contra Julio Iglesias abrieron un nuevo melón en las tertulias televisivas.

La izquierda ya tiene un nuevo objetivo para difamar sin esperar a una investigación judicial. Los tertulianos puestos a dedo por Moncloa repiten al unísono el mismo argumento. Demonizan al artista, dan lecciones de feminismo mientras callan como puertas cuando los abusadores salen de sus filas.

La noticia salta en enero de 2026 mientras el panorama para el Gobierno sigue siendo tremendamente complicado con los casos de corrupción hirviendo, los posibles vínculos de Zapatero con la narcodictadura venezolana y las tensiones en Irán.

Sea cierto o no, no se respeta la presunción de inocencia y la imagen del hombre queda manchada de por vida.

El doctor Gaona, psiquiatra forense, analizó este caso en ‘Código 10’ (Cuatro) y recordó cómo no es la primera vez que se utiliza una noticia de manera intencionada para tapar otra:

“No sé si será cortina de humo, pero desde luego le viene bien a aquellos que no quieren hablar de otro tipo de temas. No estoy sugiriendo que se haya fabricado, también recuerdo cierta expresidenta de la Comunidad de Madrid que salió un vídeo de unas cremas que había robado de una manera asombrosa. Ejemplos como este hay muchísimos. No salió el mismo día ni la semana siguiente a cuando las robó, salió mucho tiempo después. Alguien tenía esas cintas y alguien lo elaboró”.

En la mesa de debate se encontraba Marta Carmona, la diputada de Más Madrid famosa por su pelo azul, quién ratificó esta teoría sacando a pasear a Trump y a Groenlandia sin venir a cuento:

“Hemos dejado de hablar, precisamente que lo diga Abascal, lleva no se cuántos días diciendo que si Trump invade Groenlandia, y alabando a Trump que es un tipo que está amenazando la integridad de la Unión Europea”.

“¡Qué tendrá que ver Abascal en esta historia! Vamos a acabar hablando de Groenlandia, eso es justamente una maniobra de distracción”, espetó el psiquiatra forense.