Núñez Feijóo: «Mi responsabilidad es acudir si el presidente del Gobierno me cita»

El líder del PP ha confirmado que si Pedro Sánchez le cita en La Moncloa, irá a la reunión para decirle entre otras cosas que «debe llevar al Congreso cualquier cosa que quiera hacer en materia de Defensa». El líder de la oposición recuerda que «respeta la presidencia del Gobierno» pero no tiene expectativa de llegar a acuerdos con Sánchez porque «es especialista en engañar y cambiar de opinión».

Sobre el sistema de financiación autonómica, Feijóo recuerda que «no puede ser que un político independentista condenado por malversación de fondos públicos acuda a La Moncloa a pactar con el presidente del Gobierno como se reparten todos los fondos públicos para los servicios públicos de nuestro país. El señor Junqueras a quien representa. No está gobernando en ninguna autonomía. Nosotros no jugamos con la igualdad de los ciudadanos. Esto es la necesidad que tiene Sánchez de seguir gobernando y del señor Illa de seguir en Cataluña y tener presupuestos. Sánchez no puede comprar con el dinero de los españoles el sistema de financiación de los servicios públicos para seguir en La Moncloa». Feijóo ha denunciado que de aplicar el sistema de financiación que Sánchez ha pactado con el condenado Junqueras a las personas, ocurriría que el que paga más impuestos tendría prioridad para entrar en los hospitales, lo cual, rompe el principio de igualdad.

En materia de vivienda, Feijóo ha recordado que «no vamos a solucionar el problema de la vivienda si no hacemos más vivienda. Para ello necesitamos una nueva ley de vivienda con menos burocracia y que el constructor pueda construir presentando una declaración ante los ayuntamientos. No puede ser que haya más de 20.000 pisos ocupados. No puede ser que no haya seguridad jurídica y que haya miles de personas que no reciben renta por el piso que alquilan. Hacer una pieza separada para los jóvenes menores de 40 años a los que habría que bajar impuestos en la compra de casa. En 2018, la vivienda ocupaba el puesto 18 en las preocupaciones de los españoles. Hoy está en el número 1. La política de Sánchez en materia de vivienda ha sido un fracaso. En Madrid se están dando licencias de construcción por declaración responsable a lso centros comerciales. Hay que hacer lo mismo en materia de vivienda. En un contexto de crisis hay que cambiar las leyes urbanísticas».

En relación a Venezuela, Feijóo ha recordado que «había que reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, lo planteamos en el Congreso de los Diputados y ganamos la votación. Hay que acabar con el régimen criminal de Maduro, convocar unas elecciones democráticas donde María Corina Machado y Edmundo González puedan presentarse. Entre que Maduro esté en Venezuela o esté capturado y a disposición judicial apoyo lo segundo. Cualquier otro plan que sea mantener a los herederos de Maduro en Venezuela es un plan que no cuenta con el apoyo del PP en ningún caso».

Sobre el papel de Zapatero en Venezuela, Feijóo ha dejado claro que «lo que ha hecho Zapatero en Venezuela lo sabremos, pero Zapatero tiene que responder si intermedió en el rescate de una aerolínea por 53 millones de euros. Sabemos que el hijo del señor Ábalos dijo que el señor Zapatero intermedió. Segundo ¿qué hace el señor Zapatero yendo a Venezuela durante varios años una o dos veces al mes a Venezuela. Qué hace el señor Zapatero siendo el intermediario de la dictadura venezolana con el Gobierno de Sánchez. Eso lo tiene que explicar». Sobre la liberación de presos políticos, Feijóo ha reiterado que «en Venezuela lo que hay son presos políticos. A ver si esto lo tenemos claro. Y Zapatero ha mirado para otro lado y no ha condenado de forma constante y contínua la existencia de todos los presos políticos, españoles o no, víctimas de la dictadura y tampoco ha condenado las desapariciones de personas» que han ocurrido en Venezuela.

Sobre las denuncias contra Julio Iglesias, Feijóo se ha limitado a mostrar sorpresa por las acusaciones y pedir que se aclaren los hechos: «Yo estoy como la mayoría de los españoles: muy sorprendido y creo que lo que debemos es dejar de especular para centrarnos en esa investigación y saber qué hay de verdad. Es necesario que esa investigación de la fiscalía de la Audiencia Nacional se haga y nos diga qué hay y si eso es verdad».