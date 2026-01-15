  • ESP
Alfonso Serrano saca a pasear al ‘azotador’ Pablo Iglesias después del linchamiento de la izquierda a Julio Iglesias

El secretario popular recuerda el vomitivo episodio del cofundador de Podemos con Mariló Montero

Archivado en: Alfonso Serrano | Isabel Díaz Ayuso | Julio Iglesias | Mariló Montero | Pablo Iglesias | Periodismo | Podemos | PP - Partido Popular

Julio Iglesias.

El cantante se ha convertido en el personaje público de la semana después de la denuncia por acoso sexual de dos extrabajadoras. La izquierda no tardó en lanzarse en tromba contra el artista. Sin ir más lejos, desde ‘Mañaneros 360’ (TVE), el programa de Javier Ruiz, utilizó al cantante para atacar a Isabel Díaz Ayuso al relacionarle con el PP y tildarle de ser «un amigo y mito de la derecha española».

La presidenta popular afirmó en un mensaje en su cuenta de X que, desde la Comunidad de Madrid, no contribuirían al desprestigio de un artista mientras la izquierda mantenía el silencio cómplice de las mujeres «violadas y atacadas en Irán».

Alfonso Serrano, secretario general del partido, se pronunció al respecto en ‘Espejo Público’ (Antena 3) y recordó a aquellos acosadores dentro de la izquierda, así como el pasado del ‘azotador’ Pablo Iglesias:

«El interés por parte de la izquierda de convertir este tema que afecta a un artista… Parto de una premisa, máximo respeto y apoyo a una mujer que hace una denuncia, hay que ser muy valiente para hacerlo. Pero estamos en un estado de derecho y prima la presunción de inocencia de todos antes del interés de linchar a alguien por parte de una izquierda porque no piensa uno como le gustaría. Más allá de profundizar en el caso, lo que buscan es estigmatizar a esta persona, quitarle la medalla de honor. La misma izquierda que cuando ha tenido casos que sí afectaban a su responsabilidad y a sus propios partidos, lo que hacían era callarlos. Pablo Iglesias que soñaba con azotar a una periodista con sangrar, esa misma izquierda que ha sacado la ley del solo ‘si es si’ que ha dejado a violadores en la calle, que tiene a guarros como Salazar que ha creado un buzón para tapar denuncias de sus propios compañeros».

Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

