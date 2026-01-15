Alfonso Serrano saca a pasear al ‘azotador’ Pablo Iglesias después del linchamiento de la izquierda a Julio Iglesias

Julio Iglesias.

El cantante se ha convertido en el personaje público de la semana después de la denuncia por acoso sexual de dos extrabajadoras. La izquierda no tardó en lanzarse en tromba contra el artista. Sin ir más lejos, desde ‘Mañaneros 360’ (TVE), el programa de Javier Ruiz, utilizó al cantante para atacar a Isabel Díaz Ayuso al relacionarle con el PP y tildarle de ser «un amigo y mito de la derecha española».

🔵Julio Iglesias, mito de la derecha española Amigo, apoyo público y símbolo de la derecha española Esta es la historia de Julio Iglesias con el Partido Popular#Mañaneros14E https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/wFIWCnKLwB — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) January 14, 2026

La presidenta popular afirmó en un mensaje en su cuenta de X que, desde la Comunidad de Madrid, no contribuirían al desprestigio de un artista mientras la izquierda mantenía el silencio cómplice de las mujeres «violadas y atacadas en Irán».

Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 13, 2026

Alfonso Serrano, secretario general del partido, se pronunció al respecto en ‘Espejo Público’ (Antena 3) y recordó a aquellos acosadores dentro de la izquierda, así como el pasado del ‘azotador’ Pablo Iglesias:

«El interés por parte de la izquierda de convertir este tema que afecta a un artista… Parto de una premisa, máximo respeto y apoyo a una mujer que hace una denuncia, hay que ser muy valiente para hacerlo. Pero estamos en un estado de derecho y prima la presunción de inocencia de todos antes del interés de linchar a alguien por parte de una izquierda porque no piensa uno como le gustaría. Más allá de profundizar en el caso, lo que buscan es estigmatizar a esta persona, quitarle la medalla de honor. La misma izquierda que cuando ha tenido casos que sí afectaban a su responsabilidad y a sus propios partidos, lo que hacían era callarlos. Pablo Iglesias que soñaba con azotar a una periodista con sangrar, esa misma izquierda que ha sacado la ley del solo ‘si es si’ que ha dejado a violadores en la calle, que tiene a guarros como Salazar que ha creado un buzón para tapar denuncias de sus propios compañeros».