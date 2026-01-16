'EL PENTAGRAMA'

¿Por qué VOX crece y crece a lo bestia en intención de voto?

Archivado en: Gobierno | Partidos Políticos | Periodismo

Koldo García.

Koldo confiesa que destruyó ilegalmente dos pistolas y una escopeta en los bajos de Ferraz por orden de Sánchez

Cayetana reparte estopa como nunca: Albares, Zapatero, Patxi, Rufián y le sobra tiempo para acabar con el «feminismo de burka» de Podemos

Una edición de ‘El Pentagrama’ en la que lo damos todo.

Y sí, eso implica ver a Eduardo García Serrano con la vena hinchada, y Graciano Palomo sin saber por dónde meterle mano.

Eso supone también ver a Rebeca Crespo con la sonrisa puesta y tratando de contener al rebaño, y a Bertrand Ndongo echando de menos a Josué Cárdenas o, quien sabe, a Eurico Campano.

Todo ello con la entrevista entre Pedro Sánchez Y Alberto Núñez Feijóo en La Moncloa el próximo lunes, que marca agendas, solivianta al personal y, cuando menos, inquieta a todo hijo de vecino.

¿Está haciendo lo correcto el del PP? Hay algunos, como este caso opinión mayoritaria, en que creen que el error de cálculo es gravísimo.

¿En qué desembocará todo? Pues eso es tremendamente difícil de calcular y, si nos apuran, solo Dios lo sabe.

En cualquier caso les invitamos a ver con nosotros esta edición de El Pentagrama con nuevos planos caóticos y un ritmo frenético. Además, ¡se ahorrarán la canción de Josué Cárdenas de cada viernes!

