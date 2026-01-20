  • ESP
Periodismo

'TRAVELLERS AWARDS' 2026

Alfonso Rojo (Periodista Digital) premia a Isabel Díaz Ayuso por hacer de Madrid un faro para el turismo en España

Archivado en: Autonomías | Fitur | Periodismo | Viajes

En la sexta edición de los ‘Travellers Awards’ de Periodista Digital que se celebran cada año en el marco de la feria más importante de turismo del mundo, FITUR, el galardón más importante de la velada fue a recaer al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid.

Alfonso Rojo y el Consejo Editorial del reconocido medio de comunicación, deciden premiar a una serie de protagonistas y destinos por su buen hacer durante todo el año 2025.

En una gala celebrada en Madrid este 19 de enero de 2025, con la lógica contención por una jornada trágica en España después del accidente terrible de trenes en Adamuz (Córdoba), los galardonados mostraron lo mejor de sus destinos. Todo bajo la dirección de Paul Monzón y con el trabajo inconmensurable del equipo de Periodista Digital al completo.

Lo más atractivo del evento recayó en la figura de alguien emblemático en política en España, Isabel Díaz Ayuso, que se explicó con unas palabras espectaculares.

 

 

