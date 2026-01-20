Ayuso se rebela contra los palmeros del Gobierno y clama por la prensa libre en apoyo a Periodista Digital

Sin medias tintas.

En un gesto firma y sin rodeos, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, alzó la voz en defensa de la libertad de prensa y el periodismo independiente frente a los intentos del Gobierno de Pedro Sánchez por acallar a los medios y periodistas incómodos.

En la sexta edición de los Travellers Awards de Periodista Digital, celebrados en el marco de la feria más importante de turismo del mundo, FITUR 2026, Ayuso dedicó unas palabras de agradecimiento al equipo del medio y a sus reporteros, en un claro mensaje contra la censura y el acoso institucional.

«Quiero agradecer a Periodista Digital y a su gran equipo y al periodismo libre lo que hace y de paso darle todo mi apoyo a muchos de sus profesionales que no siempre son respondidos y respetados como el resto, y lo digo como periodista. Para ellos pido un aplauso porque no siempre lo tienen fácil y gracias a ellos hay verdadera libertad en España», declaró la presidenta madrileña, visiblemente emocionada y ante un auditorio que respondió con un fuerte aplauso.

Las palabras de Ayuso no son casuales ni genéricas. Llegan en un momento especialmente delicado para el periodismo crítico con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Uno de los casos más flagrantes es el del reportero de Periodista Digital, Bertrand Ndongo, quien se enfrenta a la amenaza real de ser expulsado del Congreso de los Diputados.

Ndongo, acreditado como periodista en la Cámara Baja, ha sido denunciado en repetidas ocasiones por grupos como Sumar por ‘interrumpir’ ruedas de prensa —según denuncian ellos— o, en realidad, por formular preguntas incómodas que ponen en evidencia las contradicciones del Gobierno y sus socios.

El nuevo reglamento permite ahora sanciones que van desde suspensiones temporales de 11 días hasta la retirada definitiva de la acreditación, una medida que en la práctica equivale a expulsar a periodistas que no se pliegan al relato oficial.

El caso de Ndongo se suma al de otros reporteros como Vito Quiles, también en el punto de mira del mismo órgano controlado por PSOE, Sumar y sus aliados.

Mientras el Gobierno y sus «palmeros mediáticos» aplauden la supuesta «regulación» para acabar con los «agitadores», la realidad es que se persigue a quienes ejercen el periodismo sin mordaza, cuestionando el poder en lugar de servirle de altavoz.