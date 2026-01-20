Morir con una sonrisa en la boca debería ser cosa de santos; pero no siempre es así.

La intoxicación, por abuso o empleo criminal, de la toxina botulínica puede ser causa de muerte. Una muerte grotesca, caracterizada en muchas ocasiones por una sonrisa antinatural —más rictus que gesto empático— que, a partir de principios de los años 1940, con la aparición del cómic Batman, se bautizó como la sonrisa de Joker.

En un principio, la toxina botulínica fue empleada a granel como arma química de destrucción masiva, hasta su prohibición por la Convención sobre Armas Biológicas (CAB) de 1972. Sin embargo, paradójicamente, poco después comenzó a utilizarse en tratamientos faciales de belleza, con el nombre de Bótox, para dar satisfacción a aquellos narcisos que quieren ser más guapos que nadie.

En este orden de cosas, la sonrisa de Joker es un efecto secundario estético de justicia poética que ocurre por una aplicación abusiva del Bótox, causando que las comisuras de la boca se levanten de forma exagerada y antinatural, solidificando una sonrisa visiblemente falsa, fija y forzada; más diabólica que santa, por el estiramiento artificial de los músculos faciales, degenerando en una mueca grotesca y macabra que ni los maquilladores del tanatorio logran borrar.

Con lo que ha caído, y sigue cayendo, en España desde hace un lustro —y que ha dejado las plagas de Egipto a la altura del betún—, no deja de producir desasosiego ver al saunero soltar siniestras carcajadas, como si él supiese algo que los demás desconocemos.

O es que ya se ha ido completamente de la olla, o, a lo peor, el tema es más grave y tenemos que llamar a un exorcista.