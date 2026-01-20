  • ESP
    España América
Periodismo

Sánchez

La sonrisa de Joker

Convención sobre Armas Biológicas (CAB) de 1972

Pedro Sánchez (PSOE)
Pedro Sánchez (PSOE). PD
Archivado en: Periodismo

Más información

Adrián RescueYou: "Sánchez ha hecho lo contrario de lo que prometió porque es un psicópata"

Adrián RescueYou: "Sánchez ha hecho lo contrario de lo que prometió porque es un psicópata"

Morir con una sonrisa en la boca debería ser cosa de santos; pero no siempre es así.

La intoxicación, por abuso o empleo criminal, de la toxina botulínica puede ser causa de muerte. Una muerte grotesca, caracterizada en muchas ocasiones por una sonrisa antinatural —más rictus que gesto empático— que, a partir de principios de los años 1940, con la aparición del cómic Batman, se bautizó como la sonrisa de Joker.

En un principio, la toxina botulínica fue empleada a granel como arma química de destrucción masiva, hasta su prohibición por la Convención sobre Armas Biológicas (CAB) de 1972. Sin embargo, paradójicamente, poco después comenzó a utilizarse en tratamientos faciales de belleza, con el nombre de Bótox, para dar satisfacción a aquellos narcisos que quieren ser más guapos que nadie.

En este orden de cosas, la sonrisa de Joker es un efecto secundario estético de justicia poética que ocurre por una aplicación abusiva del Bótox, causando que las comisuras de la boca se levanten de forma exagerada y antinatural, solidificando una sonrisa visiblemente falsa, fija y forzada; más diabólica que santa, por el estiramiento artificial de los músculos faciales, degenerando en una mueca grotesca y macabra que ni los maquilladores del tanatorio logran borrar.

Con lo que ha caído, y sigue cayendo, en España desde hace un lustro —y que ha dejado las plagas de Egipto a la altura del betún—, no deja de producir desasosiego ver al saunero soltar siniestras carcajadas, como si él supiese algo que los demás desconocemos.

O es que ya se ha ido completamente de la olla, o, a lo peor, el tema es más grave y tenemos que llamar a un exorcista.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CHANDALES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]