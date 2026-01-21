Koldo sufragaba cenas y viajes de socialistas para que sus parejas no supieran dónde estaban y el PSOE reembolsaba el dinero en efectivo

La declaración de Patricia Úriz, expareja de Koldo García, ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional ha destapado un entramado de pagos en efectivo que operaba dentro del PSOE con un objetivo claro: permitir que miembros de la Secretaría de Organización pudieran realizar gastos sin que sus esposas o parejas se enteraran.

El método era simple pero eficaz. Koldo García, quien trabajaba como asesor de José Luis Ábalos, adelantaba su propio dinero para cubrir comidas, cenas y viajes de otros socialistas.

Luego, tras presentar los tickets correspondientes a la tesorería del partido, Ferraz le devolvía la cantidad total en billetes, lo que eliminaba cualquier pista en las cuentas bancarias que pudiera alertar a sus parejas sobre sus actividades, tal y como publica magistralmente El Confidencial.

Úriz explicó durante su testimonio que esta práctica respondía a una lógica particular: a las esposas de Ábalos y otros miembros del partido «no les gustaría saber dónde habían estado». Por ello, Koldo asumía directamente los pagos. Ella misma, como expareja del asesor y empleada del Ministerio de Transportes, participó ocasionalmente en este sistema, encargándose de recoger el dinero en efectivo en la sede de Ferraz. Lo realmente relevante no es solo el método en sí, sino lo que revela sobre la operativa interna del partido: un sistema paralelo que permitía a los cargos socialistas llevar a cabo gastos sin dejar rastro en la contabilidad oficial ni en sus tarjetas personales.

La diferencia entre el PSOE y Transportes

Un aspecto notable en la declaración de Úriz es la distinción que realizó entre cómo funcionaba el PSOE y cómo lo hacía el Ministerio de Transportes. Mientras que en Ferraz los reintegros por gastos adelantados se hacían exclusivamente en efectivo, en el ministerio liderado por Ábalos todo se gestionaba mediante transferencias bancarias. Esta diferencia no es trivial. Indica que dentro del PSOE había una intención deliberada de evitar dejar rastro financiero formal de ciertos pagos, algo que no ocurría en la administración pública, donde los procedimientos están sujetos a controles más estrictos.

Úriz admitió ante el magistrado haber visto billetes de 500 euros en alguna ocasión, aunque aclaró que no era lo habitual. Sin embargo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado que estos billetes circulaban efectivamente por Ferraz y eran utilizados para pagar a trabajadores sin contrato durante las campañas electorales del 2019. Uno de los casos más notorios es el del chófer Eduardo Cantos, quien recibió 2.000 euros «en B» sin estar registrado en la Seguridad Social. Este pago fue autorizado por el entonces gerente del partido, Mariano Moreno, y ejecutado por Koldo García, quien entregó los billetes directamente al beneficiario.

El lenguaje en clave y la negación de Úriz

Durante su interrogatorio, Úriz tuvo que responder a numerosas preguntas sobre mensajes interceptados por la Guardia Civil, donde ella y Koldo utilizaban términos codificados para referirse al dinero efectivo. Los investigadores sostienen que empleaban palabras como «txistorras», «lechugas» o «soles» para designar billetes de distintas denominaciones. Cuando se le preguntó sobre estos mensajes, Úriz fue clara: «No es mi forma de escribir». Aseguró haber olvidado esos diálogos debido al tiempo transcurrido y a un contagio reciente por coronavirus.

Además, negó reconocerse en otros mensajes donde se mencionaban «folios». Según la UCO, estos «folios» eran realmente dinero efectivo entregado en el despacho de Ábalos. Úriz defendió que se trataba simplemente de folios reales, papeles que ella misma había transportado desde el Ministerio hasta casa del exministro porque él «imprime todo». Su defensa consistió en rechazar cualquier implicación en operaciones relacionadas con blanqueo de capitales, argumentando que creía todo era legal y justificado por los ingresos obtenidos por su exmarido.

El incremento patrimonial y la caja fuerte

Otro punto crucial en esta investigación es el notable aumento patrimonial experimentado por la pareja durante los años implicados. La UCO ha documentado varias adquisiciones inmobiliarias y vehículos realizados en un periodo relativamente breve. Cuando se le preguntó acerca de este incremento patrimonial, Úriz lo atribuyó a ahorros acumulados durante años, préstamos familiares y operaciones inmobiliarias con propiedades hipotecadas. Negó rotundamente cualquier relación con dinero ilícito.

Un detalle especialmente interesante fue su revelación sobre una caja fuerte ubicada en Madrid con 13.000 euros dentro. Explicó que ese dinero provenía del alquiler de viviendas arrendadas y estaba destinado a diversos gastos como electrodomésticos. Úriz enfatizó que mantenía parte de sus ahorros sin comunicárselo a Koldo porque él solía prestar dinero cuando se lo pedían y temía que esos fondos pudieran ser prestados a terceros. Según su relato, sus ingresos entre 2018 y 2021 provenían principalmente de esos alquileres y su puesto como miembro del gabinete de Ábalos.

La caja B del PSOE y los descuadres contables

Lo que surge con claridad tras la declaración de Úriz es una narrativa coherente con lo ya documentado por las investigaciones: existe un sistema paralelo dentro del PSOE para realizar pagos efectivos no reflejados en su contabilidad oficial. La UCO ha identificado discrepancias significativas entre lo declarado oficialmente por el PSOE respecto a sus cuentas y lo efectivamente pagado desde Ferraz. Según diversas investigaciones periodísticas, esa discrepancia podría ascender a al menos 29.879 euros solo por los pagos realizados al exasesor Ábalos.

El magistrado Moreno está indagando estos pagos dentro una pieza secreta del caso. En diciembre pasado, el PSOE entregó un disco duro con documentos relacionados con estos abonos realizados entre 2017 y 2024. Actualmente, la UCO está analizando esos archivos para buscar patrones confirmatorios sobre una posible financiación irregular dentro del partido. Lo relevante aquí es que Úriz fue identificada como la persona encargada de recoger ese dinero en Ferraz según los investigadores. Sus mensajes interceptados incluyen frases como «Ya tengo el sobre de Ferraz», evidenciando su papel activo dentro este circuito financiero clandestino.

El contexto político y las implicaciones

La declaración de Úriz llega en un momento crítico; la investigación sobre el caso Koldo ha alcanzado niveles complejos. No solo se trata presuntos delitos relacionados con cohecho o tráfico influencias vinculadas a compras irregulares durante la pandemia; también pone bajo lupa una posible estructura financiera irregular dentro del propio PSOE. A pesar de solicitar el archivo del caso argumentando falta evidencia contra ella, el juez Moreno decidió mantenerla como investigada por un presunto delito relacionado con blanqueo.

Lo confirmado por la expareja Koldo refuerza las sospechas iniciales: pagos efectivos sin rastro bancario visible; uso deliberado lenguaje codificado; e intenciones claras para ocultar ciertas operaciones tanto a las parejas involucradas como al fisco. Úriz ha intentado presentarse como una mera ejecutora siguiendo órdenes ajenas; alguien simplemente cumpliendo instrucciones sin cuestionar legalidad alguna. Sin embargo, su rol activo recogiendo dinero en Ferraz junto con su conocimiento detallado sobre cómo operaba todo sugieren un grado mayor implicación personal al cual ella parece reacia a admitir ante el juez.

Detalles curiosos de la comparecencia

Úriz llegó a la Audiencia Nacional luciendo una peluca pelirroja y cubriendo su rostro con un fular; esto refleja claramente cuán expuesto mediáticamente está este caso. Durante más de hora y media interrogatorio solo respondió preguntas formuladas por su abogada Leticia de la Hoz; optando así por no contestar ni al juez ni al fiscal o acusaciones populares. En un momento peculiar durante su declaración afirmó categóricamente que los «folios» mencionados eran papeles reales; incluso llegó contar cómo había transportado cajas llenas hasta casa Ábalos porque él «imprime todo». En relación con su vínculo al empresario Víctor de Aldama, presunto intermediario involucrado; aseguró haberlo visto alguna vez pero enfatizó nunca haber tenido trato cercano o recibido 10.000 euros mensuales como él afirmaba.