Sánchez y su Gobierno maniobran para esquivar su responsabilidad en la tragedia de Adamuz, mientras la corrupción les acecha

Pedro Sánchez inicia el año con el peso de diversas causas judiciales que rodean a su gobierno y partido.

En su vídeo de balance de 2025, el presidente destaca las subidas en pensiones, salarios y becas, pero pasa por alto los escándalos de corrupción que afectan a exministros como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos en prisión provisional. Sánchez asegura que su ejecutivo «mejora la vida mes a mes» y promete seguir «dejándose la piel» en 2026, sin mencionar los procesos que dominan la agenda política.

Los tribunales centran su atención en causas que impactan directamente al entorno de La Moncloa.

El Tribunal Supremo se dispondrá a juzgar pronto a Ábalos, su exmano derecha, y a Koldo García por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, con peticiones de hasta 30 años de prisión.

Ambos se encuentran recluidos en la cárcel de Soto del Real. Al mismo tiempo, se investiga un posible amaño de obras públicas a cambio de comisiones, con Cerdán como figura central: la Guardia Civil está preparando un informe sobre su patrimonio y su vínculo con la empresa Servinabar, donde poseía el 45%.

El foco parece estar en el Ministerio de Transportes, el mismo lugar desde donde Ábalos daba órdenes para contrataciones irregulares y donde Koldo manipulaba contratos. Ahora, Santos Cerdán aparece mencionado en informes que lo relacionan con entregas de dinero provenientes de empresas adjudicatarias.

La Audiencia Nacional investiga pagos en efectivo del PSOE destinados a cubrir gastos de ex secretarios de Organización, con sospechas sobre blanqueo. Aunque el partido ha entregado documentación al respecto, un juez ha decidido declararla secreta.

Juicios que acorralan al PSOE en 2026

El nuevo año trae consigo más frentes abiertos. El 28 de mayo, la Audiencia Provincial de Badajoz juzgará a David Sánchez, hermano del presidente, por irregularidades en su contratación en la Diputación. La Fiscalía pide su absolución; sin embargo, la acusación popular reclama tres años de cárcel por tráfico de influencias y prevaricación. Asimismo, avanza la causa contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, quien ha sido imputada por cinco delitos bajo el juez Juan Carlos Peinado, a la espera de informes por parte de la UCO.

Un nuevo sumario surgió a finales de 2025: la exmilitante socialista Leire Díez, relacionada con Cerdán, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, fueron detenidos por influir en adjudicaciones valoradas en 132 millones de euros. Este caso permanece bajo secreto judicial. Además, una trama dedicada al fraude con hidrocarburos liderada por el comisionista Víctor de Aldama destinó un millón de euros para «comprar la voluntad» tanto de Ábalos como de otros cargos públicos en tres ministerios.

Por cierto, Yolanda Díaz, líder de Sumar, demanda una remodelación del Gobierno. Critica que «los casos de corrupción y acoso dentro del PSOE nos afectan» y responsabiliza al bipartidismo por no actuar al respecto. Insiste firmemente en que «hay que tomar medidas para erradicar la corrupción, venga de donde venga». Sus declaraciones provocan malestar entre los miembros del PSOE; no obstante, ella responde que «cuando uno se enfada es porque hay algo que debe salir a la luz».

Sánchez enfrenta 2026 decidido a resistir, pese a las tensiones con aliados y socios como Junts. Su equipo trabaja ya en nuevos presupuestos para febrero; sin embargo, las comparecencias ante el Congreso y el Senado sobre corrupción podrían complicar aún más la situación. Mientras tanto, María Jesús Montero se encuentra negociando cuentas; el desgaste aumenta: figuras como Santos Cerdán y Ábalos están tras las rejas, hay registros realizados en Ferraz así como en la sede de la SEPI, y su familia está cada vez más acorralada.

Oposición y balances selectivos

En su vídeo, Sánchez menciona logros mes tras mes:

Enero: Incremento en pensiones mínimas y 12 medidas para vivienda.

Febrero: Aumento del salario mínimo un 61% desde 2018.

Marzo: Inversión de 2.500 millones en becas; mil más que en 2018.

Abril: Implementación de cinco comidas escolares semanales.

Mayo: Retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb.

Junio: Mantiene gasto en defensa al 5% del PIB priorizando sanidad y educación.

Julio: Permisos por nacimiento ampliados a 19 semanas.

Agosto: Ayudas destinadas para combatir incendios.

Septiembre: Medidas contra genocidio en Gaza.

Octubre: Ley ELA dotada con 500 millones para cuidados.

Noviembre: Ley sobre Movilidad Sostenible.

Diciembre: Incremento salarial del 11% para tres millones de empleados públicos.

Sin embargo, omite los escándalos que copan los titulares. El caso relacionado con Koldo, dos años después del estallido inicial sigue marcando pauta junto a denuncias por acoso sexual dentro del partido y fricciones con socios. Fuentes cercanas a Moncloa anticipan un panorama más complicado para 2026 comparado con 2025; los aliados están cansados del ambiente corrupto.

La corrupción opera como un impuesto regresivo que impacta directamente sobre la vida diaria según analistas. Mientras tanto, Sánchez se aferra a su manual para sobrevivir: denuncia «acoso personal» y sostiene que lo que hace «renta» para los españoles.

Los tribunales también dirigen sus miradas hacia el PP; juicios como el caso conocido como Operación Kitchen enfrentan a personajes como Jorge Fernández Díaz (con penas solicitadas hasta 15 años) o a Francisco Granados por irregularidades relacionadas con fiestas municipales. Sin embargo, el foco principal está puesto sobre el PSOE: las situaciones comprometidas que envuelven a Cerdán, Ábalos, así como los vínculos familiares.

En este entorno convulso, el gobierno intenta ganar tiempo mientras navega entre turbulencias judiciales inminentes. Aunque Sánchez se mantiene firme ante las adversidades, todo apunta hacia un 2026 lleno retos legales capaces incluso de redefinir su mandato.

Para resumir los principales casos pendientes aquí va una tabla clara:

Caso Implicados clave Estado Fecha clave Mascarillas (Koldo) Ábalos, Koldo García, Aldama Juicio Supremo; prisión provisional Próximos meses Amaño obras Santos Cerdán, Ábalos Informe Guardia Civil pendiente 2026 Hermano Sánchez David Sánchez Juicio en Badajoz 28 mayo Begoña Gómez Esposa del presidente Espera informes UCO Pendiente Leire Díez Exmilitante PSOE; SEPI Secreto sumario Análisis material Hidrocarburos Aldama; Ábalos Informe UCO pendiente Diciembre 2025

El PP también enfrenta complicaciones: se encuentra bajo investigación Alberto González Amador , pareja actual de Ayuso , quien espera juicio por fraude fiscal . Sin embargo , esta vez , el peso recae sobre el ejecutivo.

Mientras tanto , Sánchez continúa presumiendo logros económicos «como nunca antes», pero los frentes judiciales parecen multiplicar las dificultades . Sus aliados advierten , Díaz reclama cambios urgentes , mientras los tribunales marcan implacablemente su propio ritmo . El relato oficial se enfrenta así con una realidad mucho más turbia , donde excolaboradores cercanos deben rendir cuentas.

Con negociaciones sobre presupuestos e amnistía aún abiertas , nuevos informes pueden intensificar esta crisis . España observa atentamente si la resistencia del presidente puede soportar este chaparrón judicial previsto para el año venidero.