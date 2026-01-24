Begoña Gerpe: «Después de los trenes, cae Zapatero»

La abogada Begoña Gerpe ve más que posible que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sea imputado formalmente en este 2026. Actualmente, el expresidente se enfrenta a diligencias previas abiertas por la Audiencia Nacional y figura en un expediente judicial en Nueva York relacionado con sus actividades y vínculos con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha incoado diligencias previas tras recibir una querella de la asociación Hazte Oír. La querella acusa a Zapatero de colaborar con la «estructura criminal» del régimen chavista. No obstante, la Fiscalía Antidroga de España se ha opuesto a la admisión a trámite de la querella por narcotráfico, argumentando que se basa en «conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas» y no en indicios sólidos de delito. Sin embargo, la Fiscalía ha reconocido que posibles «hechos» delictivos en el patrimonio de Zapatero podrían estar siendo investigados en otros procedimientos.

El nombre de Zapatero también ha surgido en el contexto del «caso Koldo» y el rescate de la aerolínea Plus Ultra, con la Fiscalía Anticorrupción siguiendo la pista de su intermediación en una posible financiación ilegal del PSOE a través del régimen de Maduro.

En el expediente judicial de Nueva York, Zapatero figura entre las 64 personas investigadas en un expediente judicial por su presunta colaboración con la dictadura de Maduro. La investigación busca determinar el grado de colaboración y si ha habido un enriquecimiento ilícito a través de sus vínculos con la petrolera estatal venezolana PDVSA u otras actividades.