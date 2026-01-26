¡El cobarde Sánchez y su esbirro Puente suspenden el funeral-aquelarre por miedo a las familias!

Era lo que nos faltaba.

Este domingo 25 de enero Pedro Sánchez y Juanma Moreno acordaron un aplazamiento del homenaje de Estado en memoria de las 45 víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). La principal razón detrás de esta decisión es que una gran cantidad de familiares indicó que no podría desplazarse a Huelva el sábado 31, mientras que otros preferían esperar un tiempo.

La interpretación más lógica, desde luego, es que Sánchez y su perjudicado esbirro Óscar Puente tienen más miedo que vergüenza a las familias.

Abordamos todo esto y la actualidad de la jornada en ‘La Retaguardia’ de este lunes 26 de enero, de la mano de los mejores analistas. En este caso, Sergi Fidalgo (ElCatalan.es) y la diputada del PP, Milagros Marcos.

Antecedentes del accidente y respuesta inicial

El descarrilamiento se debió a una rotura en la vía en Adamuz, un pequeño pueblo cordobés con mil habitantes que se volcó en brindar ayuda inmediata. Los vecinos y los servicios de emergencia atendieron a los heridos en la Caseta Municipal de Huelva, lugar elegido posteriormente para el homenaje debido a su función como centro de acogida. Tras el incidente:

Tanto el Gobierno como la Junta declararon tres días de luto oficial .

como la declararon . Se suspendieron agendas, incluida una reunión entre Sánchez y Feijóo .

. Tanto Felipe VI como Letizia expresaron sus condolencias y modificaron sus viajes.

como expresaron sus condolencias y modificaron sus viajes. El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, lamentó la «confusión» que impidió ofrecer sacramentos a las víctimas.

El homenaje estaba destinado a ser un acto laico, decisión adoptada el 21 de enero; sin embargo, esta elección generó rechazo en un territorio tan católico como es Huelva. Las familias onubenses percibieron esta decisión como una imposición ideológica, según voces críticas. Al mismo tiempo, se está organizando una misa católica en Madrid para el 29 de enero en la catedral de la Almudena, impulsada por Isabel Díaz Ayuso.

Consecuencias posibles y tensiones abiertas

El aplazamiento evita llevar a cabo un acto sin sentido, pero también reaviva los debates sobre la gestión ferroviaria. El ministro Puente está supervisando las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, que ha retenido un vagón clave para esclarecer lo sucedido. Tanto el PP como ERC critican una desinversión crónica; incluso, Junqueras menciona «dimisiones prácticas». A pesar del clima tenso, Sánchez** hace hincapié en la necesidad de mantener unidad institucional frente a lo que califica como «confrontación estéril».

En cuanto a Adamuz, una misa celebrada este domingo 25 bajo la presidencia del obispo con la imagen de la Virgen del Sol, reunió a cientos. Por otro lado, se espera que Moreno asista a otro funeral programado para el jueves 29 en Huelva. La nueva fecha para el homenaje estatal aún no ha sido establecida, siempre priorizando las necesidades familiares.

Entre curiosidades relacionadas con este trágico evento destaca cómo su impacto llevó al aplazamiento de una comisión sobre la DANA y provocó muestras internacionales de condolencias. Adamuz es conocido por su patrona y retransmitió esta misa especial por medio del canal Canal Sur. De los heridos afectados por este accidente, aún hay 22 hospitalizados mientras se están revisando posibles fallos en las conexiones entre vías antiguas y nuevas.