Jorge Azcón deja KO en 3 golpes a la penosa socialista Pilar Alegría: «Tiene problemas con la verdad»

Jorge Azcón está contento. No lo puede ocultar. Se lo están poniendo demasiado fácil de cara a los comicios electorales en Aragón, la región que preside, del próximo 8 de febrero de 2026.

Y es que la elección de los socialistas de sacar de la portavocía a Pilar Alegría y llevarla allí no ha sido más que otro ridículo dantesco. Y eso que ella está trabajando tremendamente lo de hacer el payaso en sus redes sociales… Bailecitos, performances de todo tipo. Pero ni con esas. Pilar Alegría tiene muy difícil explicar según qué cosas, como cenas con el guarrete Paco Salazar o alguna otra cosa de la que usted se acuerda… Pero sobre todo tiene muy difícil, por no decir imposible, lo de defender a su jefe Pedro Sánchez o lo de la financiación acordada con los catalanes como concesión, que pone a Aragón como región más perjudicada del país.

Jorge Azcón, entrevistado por Periodista Digital (Alfonso Rojo y Carlos Pecker) este lunes 26 de enero por las calles de Zaragoza, deja algunas frases tremendamente contundentes:

«Hoy en Aragón y en España hay muchos motivos para estar cabreados, y el cabreo útil es votar al Partido Popular. Aquí estamos mejorando la sanidad, la educación, hemos cambiado las políticas de vivienda y estamos creando decenas de miles de puestos de trabajo. En estas elecciones votamos que Aragón siga funcionando y votamos también la puerta de salida para Sánchez».

«Es muy llamativo ver a Pilar Alegría defendiendo a Sánchez en lugar de a los aragoneses. Hay una cosa muy indicativa y es que Pilar Alegría en esta campaña apenas concede entrevistas, y es que es muy difícil que responda a qué es lo que pasó en el Parador de Tereuel, en aquella comida con Salazar, a todo lo que ha mentido desde la portavocía de Sánchez. Tiene muchos problemas pero dos graves: la verdad y defender a Aragón. Ha venido obligada para presentarse aquí pero todos sabemos que se volverá a ir de Aragón como se fue del Ayuntamiento de Zaragoza».

«Estos días hemos visto el cartel electoral de Pilar Alegría para las redes sociales, y el PSOE se ha caído de ese cartel. No quieren que nos acordemos de lo que ese partido está haciendo en España y en Aragón. Pero los aragoneses no somos tontos ni desmemoriados».

«En estas elecciones elegimos al próximo presidente de Aragón, lo que de verdad votamos es quién quieres que siga defendiendo a nuestra comunidad autónoma y defendiendo a Aragón, y yo soy el único candidato que tengo el aval de lo que he hecho durante estos dos años».

En cuanto a un plausible necesario acuerdo de gobierno con VOX si no consigue la mayoría absoluta, se explica Azcón:

«Yo ya he pactado con VOX, pero gobernar es muy difícil, hay que tomar decisiones y eso es más complicado. Los gobiernos se acaban desgastando y para eso hay que ser valiente. No sé si VOX tiene esos mismos objetivos, si quiere gobernar y mojarse. Mi relación con Nolasco es buena siempre».

Para entender quién es el presidente y candidato del PP:

Jorge Antonio Azcón Navarro (Zaragoza, 1973) es un abogado y político español que actualmente desempeña el cargo de presidente del Gobierno de Aragón y preside el Partido Popular de Aragón.

Licenciado en Derecho y máster en Urbanismo por la Universidad de Zaragoza, su inquietud política comenzó en su etapa universitaria al afiliarse a Nuevas Generaciones del PP, organización de la que fue presidente provincial y regional. Antes de centrarse en la política institucional de primer nivel, trabajó en el sector privado como director territorial de la empresa MRA, especializada en la promoción de viviendas de protección oficial. En el ámbito personal, está casado, tiene dos hijos y se describe como una persona familiar y exigente consigo misma.

Su carrera en la administración pública destaca por una larga trayectoria en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde fue concejal de Juventud (2000-2003) y portavoz del Grupo Popular en la oposición antes de convertirse en alcalde de Zaragoza entre 2019 y 2023. En las elecciones autonómicas de 2023, lideró la candidatura del Partido Popular, logrando ser la fuerza más votada con 28 escaños, lo que le permitió ser investido presidente de Aragón en agosto de ese año tras alcanzar acuerdos con Vox y el Partido Aragonés. Su programa de gobierno se articula sobre cuatro ejes principales: una política fiscal justa con bajadas de impuestos, la generación de oportunidades a través de la educación, la mejora de los servicios públicos y la sanidad, y el impulso de una administración ágil para luchar contra la despoblación.