Abascal se sincera con Rojo: «Se han gastado el dinero de la gente en ideologías, fanatismos y prostitución»

Santiago Abascal recibe a Periodista Digital en la semana definitiva antes de que los aragoneses dejen su voto en las urnas.

El líder de VOX se encuentra apoyando de lleno al candidato de la formación, Alejandro Nolasco, recorriendo todo el territorio de Aragón, y Alfonso Rojo se ha trasladado hasta la comunidad para conversar con Abascal.

Sobre la tragedia de Adamuz, que se ha cobrado la vida de 46 personas, confiesa que la ha sentido de cerca, porque su familia ha estado muy ligada al tren. «Tengo un abuelo que se encargaba de la electrificación de Renfe, tíos maquinistas. Es muy triste que el ferrocarril español, que era algo importante, respetado y que con la alta velocidad llegó a mucho más, se haya convertido en esto».

«Nadie asume las responsabilidades porque en España gobierna una mafia. Hay un capo sentado en La Moncloa. Es una palabra gruesa, pero es una afirmación sobre la que no tengo ninguna duda».

En este sentido, ha detallado que la corrupción ha tenido mucho que ver con la degradación tanto de los trenes como de las vías en el país.

«No tengo dudas de que la corrupción es lo que está detrás. Cuando el anterior ministro está en la cárcel, la presidenta de Adif, imputada, el consejero de Renfe Mercancías está en la cárcel; y es por mordidas, donde se usaba ese entramado para colocar a gente, colocar “amigas”, cuando se han hecho obras con material que no ha sido el adecuado. Esto no habría ocurrido si el dinero de la gente, que tenía que estar dedicado al mantenimiento de las infraestructuras, no se lo hubiesen gastado en ideologías, en fanatismos y en prostitución».

El líder de VOX también comentó la regularización masiva anunciada por el Gobierno Sánchez. Considera que es una estrategia muy sencilla que busca una sustitución del voto a largo plazo.

«Sánchez nos ha robado la España de nuestros padres, en la que la vivienda era accesible, donde el trabajo era recompensado y donde la mentira tenía consecuencias».

No cree que el presidente del Gobierno adelante las elecciones porque sabe que las perderá. Solo está ganando tiempo, aunque sabe lo que le depara el futuro: