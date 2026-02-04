Mientras el tren se cae a pedazos, TVE renueva a Broncano por dos temporadas y le sube el sueldo

No conocen la vergüenza.

Y lo peor es que hay tontos que les aplauden.

El presentador de cabecera de Pedro Sánchez, David Broncano, ha sellado un acuerdo de renovación con RTVE que lo mantendrá al frente de La Revuelta durante dos temporadas más. Pero además la cosa viene con premio: un incremento en su salario.

En total, el ente público destinará hasta 31,5 millones de euros para financiar las dos temporadas. Cada capítulo del programa pasará de costar unos 87.975 euros actuales a 98.600 euros, según detalla Rubén Arranz en El Confidencial.

La cifra llama la atención porque es más de lo que solicitaba el dr. Barbacid para avanzar en los estudios para poder desarrollar la cura del cáncer de páncreas, tras los prometedores resultados que podrían significar el fin de la enfermedad. También, porque tras la tragedia de Adamuz, nos hemos enterado que el Gobierno socialista de Sánchez se gasta el doble en su ‘telepedro’ que en el mantenimiento de las vías del ferrocarril.

Pese a que el late night de La 1 ha sido incapaz de conseguir el objetivo de desbancar -salvo en momentos puntuales- a El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3, la Corporación ha decidido renovarlo, incluso pudiendo ‘sobrevivir’ a Sánchez si este termina saliendo del poder tras las elecciones obligatorias de 2027.

El anuncio llega después de la caída en las audiencias experimentadas tras las fiestas navideñas del 2025. Desde el 7 de enero de 2026 no logró superar el 13%, registrando ese día un 12,6% y cerca de 1,6 millones, pero la situación se tornó crítica el 15 cuando tuvo como invitada a Antonia Dell’Atte, cayendo hasta un mínimo histórico del 9,4% y solo logrando atraer a 1,2 millones. En esa ocasión quedó en tercer lugar detrás de El Hormiguero (13,7% y 1.759.000) y otro programa competidor.

Aquí van datos destacados recientes:

Fecha/Evento Cuota (%) Espectadores 8 sept 2025 (estreno S2) 16,1 1.852.000 Enero 2026 (media) 11,4 1.500.000 26 ene 2026 (Aída y vuelta) 13,6 1.786.000 15 ene 2026 (Dell’Atte) 9,4 1.200.000 7 ene 2026 (regreso) 12,6 1.600.000

Esta renovación premia una apuesta decidida por parte del presidente del canal público, José Pablo López, que generó un auténtico cisma cuando anunció la contratación de Broncano.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales han estallado de indignación, incidiendo en cómo mientras el tren se cae a pedazos o los investigadores piden dinero para avanzar en sus estudios de cáncer, se destina más dinero a la propaganda sanchista. Solo en los programas de Javier Ruiz y de Jesús Cintora se gastan más que en la Casa Real.

David Broncano renueva por 2 temporadas con RTVE con gran subida de sueldo y presupuesto de 31,5M El dr. Barbacid necesita 30M para la cura del cáncer de páncreas. Adivina qué es prioritario para Moncloa. Pero tus impuestos son para Educación y Sanidad.https://t.co/VvTyp28ahj — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) February 4, 2026

Vergonzoso e indecente. Con lo que estamos viendo en nuestro Pais!!. Cuando era consejera en RTVE(ahora TeleMoncloa) ya voté en contra de este programa. David Broncano renueva por dos temporadas con RTVE con suculenta subida de sueldo https://t.co/Ef1SUYUZH4 — Carmen Sastre (@Carmensastre12) February 4, 2026

Tienen que ser empresarios de éxito como Amancio Ortega o Juan Roig quienes financien la investigación contra el cáncer, porque el Estado prefiere gastar el dinero de nuestros impuestos en pagar a palmeros como Broncano, Javier Ruiz o Silvia Intxaurrondo.pic.twitter.com/W1QudcXzuy — Capitán General de los Tercios (@capTercio) February 3, 2026

Que no se preocupe Barbacid que los rojos a los que hacemos millonarios con nuestro dinero como Broncano, Cintora, Ruiz, Almodóvar, Bardem y demás gentuza se harán cargo de la causa…👍👍 https://t.co/u2nOXWK1oH — Azucena (@Azucena67015389) February 3, 2026