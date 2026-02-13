Ifema Madrid insiste en ser el líder absoluto en ferias internacionales en España con 35 eventos en 2026

Ifema Madrid inicia el año 2026 con gran impulso.

El calendario oficial de ferias comerciales internacionales, validado por la Secretaría de Estado de Comercio y publicado en el BOE, confirma que la instalación madrileña liderará una vez más con 35 eventos, de los cuales organiza directamente 26 y acoge 9 de operadores externos. Esto representa el 36,1% de los 97 salones acreditados a nivel nacional, superando a Barcelona (24,7%) y Valencia (14,4%). Este crecimiento del 20% comparado con 2025 refuerza su papel como motor económico.

El año será clave para Ifema Madrid. Aparte de las mencionadas 35 ferias internacionales, se programarán un total de 72 ferias (con 46 propias y 26 externas), además de 20 congresos, 15 eventos de ocio indoor y tres ferias fuera del país. La Comunidad de Madrid suma más de 60 eventos en su calendario regional, incluyendo citas destacadas como Fitur, ARCOmadrid, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y Fruit Attraction, que impulsan el turismo, la cultura y diversos sectores productivos. Todo esto coincide con la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 (Madring), organizado por Ifema, que potenciará aún más su visibilidad internacional.

Ferias más relevantes del calendario

El inicio es prometedor. En enero resalta Fitur, que se llevará a cabo del 21 al 25, con México como país invitado bajo el lema “Donde empiezan los viajes”. Este importante evento turístico congrega a más de 150.000 profesionales provenientes de 156 países, enfocándose en la sostenibilidad y la competitividad. Antes, del 12 al 14, el evento PMG Promogift atraerá a más de 10.000 asistentes interesados en regalos promocionales.

Febrero trae consigo eventos como Intergift (del 4 al 7), que espera recibir a más de 40.000 visitantes centrados en decoración y mobiliario; también estará presente Sicur (del 4 al 6), dedicado a la seguridad (con más de 25.000 profesionales) y el congreso gastronómico Madrid Fusión (del 26 al 28), que contará con la participación de más de 10.000 personas. En marzo se celebrará la edición número 45 de ARCOmadrid (del 4 al 8), bajo el lema “ARCO2045: El futuro”, convocando a más de 60.000 amantes del arte contemporáneo.

A continuación, una tabla con las citas clave para primavera y otoño:

Evento Fechas Sector principal Público estimado Expodental Marzo Dental Profesionales Mercedes-Benz Fashion Week Marzo Moda +30 diseñadores Sima 12-14 mayo Inmobiliario +15.000 Genera 10-12 junio Energía y medio ambiente +12.000 Fruit Attraction 6-8 octubre Agroalimentario +90.000 Gamergy Otoño eSports y ocio digital Miles de visitantes

Otros eventos destacados incluyen: Iberzoo+Propet, Expooptica, Tecma, Salón Look, Veteco, Construtec, Simo Educación, y también se suman iniciativas como el South Summit (junio, en *La Nave*) o el ESMO Congress*** (octubre, sobre oncología) que amplían el alcance más allá del recinto ferial.

Impacto económico y oportunidades

Estas ferias no solo son eventos; generan un impacto económico significativo. Por ejemplo, Fitur coloca a Madrid en el centro turístico mundial; Fruit Attraction conecta productores de nada menos que 120 países e impulsa exportaciones millonarias; mientras que ARCOmadrid atrae a coleccionistas internacionales. En conjunto, todo esto refuerza a Madrid como un hub europeo destacado, con más de 60 eventos que dinamizan sectores como la hotelería, la restauración y el transporte.

En cuanto a turismo y cultura: Fitur y ARCO son las estrellas brillantes, enfocándose especialmente en innovación.

Hablando del negocio: se establecen acuerdos relevantes en inmobiliaria (Sima), salud (ESMO) y tecnología (Madrid Tech Show).

Y no olvidemos ocio y deporte: Gamergy enfocado en eSports; así como la fan zone del GP de F1 prevista para septiembre.

La alta dirección internacional ya tiene sus planes listos para asistir. Hoteles como el NH Collection Eurobuilding están prácticamente completos, mientras los servicios MICE (que incluyen hotelería, traslados y networking) juegan un papel crucial para los ejecutivos que asisten. Ifema Madrid no solo organiza estos eventos; transforma la economía regional atrayendo visitantes y asegurando contratos.

José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo, resalta el prestigio que tienen encuentros como Fitur o Fruit Attraction a nivel global. Con este ambicioso calendario por delante, Madrid se establece firmemente como un escaparate esencial.

El año 2026 promete ser un periodo donde Ifema alcanzará nuevas cotas.