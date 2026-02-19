'LA RETAGUARDIA'

¡Santaolalla se inclina ante el proyecto de Rufián!

Archivado en: Gobierno | Justicia | Partidos Políticos | Periodismo

En ‘La Retaguardia’ de este 19 de febrero mucho mambo y del bueno.

De la mano de Eurico Campano y los mejores analistas, un rato de actualidad política desde nuestro punto de vista tan particular.

En esta ocasión, participan José Ramón Riera y Julián Salcedo, para aportar su visión económica del nuevo negocio, perdón, proyecto político de Gabriel Rufián.

Y es que el exindependentista se está preparando para ser la nueva gran estrella de la izquierda española que supla a un Pedro Sánchez que cada vez tiene los días más contados.

lo único raro de la presentación de su acto en Madrid este miércoles 18 de febrero, fue que contó con la estrella emergente del sanchismo en todas las tertulias, Santaolalla. Sí, aquella a la que se refirieron como mitad y mitad.

