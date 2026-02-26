¿Ya no tiran más que dos carretas? La exuberante Santaolalla convoca a los jóvenes y sólo se presentan jubiladas del PSOE de Palencia

No se confirma en esta ocasión el viejo refrán popular según el cual tiran más dos tetas que dos carretas…

Sarah Santaolalla, analista política y comunicadora, fue la protagonista de un acto del PSOE en Palencia que prometía un «debate progresista con una cerveza (o lo que quieras) en la mano». La intención era atraer a los jóvenes, pero la realidad fue bastante diferente: el público estuvo compuesto casi exclusivamente por señoras de edad avanzada.

Las imágenes y vídeos del mitin reflejan sillas vacías y un ambiente más cercano a una charla vecinal que al bullicio esperado de un encuentro juvenil.

El PSOE local decidió contar con Santaolalla para este evento, como parte de sus esfuerzos por mejorar su imagen ante los jóvenes. Sin embargo, la asistencia fue muy baja. Testigos del acto describieron el salón con apenas unas decenas de asistentes, casi todas mujeres mayores ubicadas en las primeras filas. No se vio ni rastro de jóvenes con cervezas en mano. Esta escena contrasta notablemente con la promoción previa, que vendía una idea de frescura y cercanía.

¿Qué falló en el plan?

El PSOE de Palencia intentó captar votos frescos a través de influencers, pero el mitin puso de manifiesto varios problemas:

Escasa movilización juvenil : Los jóvenes no se presentaron pese a la invitación informal.

: Los jóvenes no se presentaron pese a la invitación informal. Público fiel pero envejecido : Señoras de toda la vida ocuparon el espacio, leales al partido.

: Señoras de toda la vida ocuparon el espacio, leales al partido. Formato poco atractivo: La idea del «debate con cerveza» sonaba moderna, pero no logró convencer.

Santaolalla, conocida por sus análisis en redes sociales y medios de comunicación, suele atraer audiencias digitales. Sin embargo, aquí, en un evento presencial en Palencia, su tirón no se hizo notar. Este acto forma parte de una estrategia más amplia del PSOE para hacer frente al desgaste, pero ha suscitado burlas tanto en redes sociales como en medios conservadores. Se refieren al público mayoritario como «carretas», evocando expresiones populares sobre la falta de renovación generacional.

Contexto político en Castilla y León

Palencia se encuentra en un momento crucial con las elecciones a la vista. El PSOE busca mejorar su posición en una región donde la derecha tiene el control. Eventos como este pretenden inyectar energía al partido, aunque la baja asistencia juvenil es motivo de preocupación:

En Castilla y León , Podemos critica las giras de otros líderes por considerar que desprecian a los locales.

, Podemos critica las giras de otros líderes por considerar que desprecian a los locales. UGT advierte sobre el auge de la extrema derecha, poniendo a Santaolalla como figura central en jornadas sindicales contra los ultras.

como figura central en jornadas sindicales contra los ultras. El PSOE ha comenzado a pagar a influencers: 800 euros en Aragón para atacar a sus rivales políticos, según informes recientes.

Este mitin no es un caso aislado; refleja el desafío del PSOE por conectar con las generaciones jóvenes en provincias pequeñas. Santaolalla tiene presencia online, pero en las calles de Palencia, el público real está compuesto por esas señoras que nunca fallan. Mientras tanto, la oposición se burla y el partido busca ajustar su enfoque.

El PSOE ha manifestado su intención de realizar más actos similares. Queda por ver si logran llenar las carretas con caras nuevas o si seguirán rodando junto a las mismas de siempre.