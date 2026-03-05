'LA RETAGUARDIA'

¡Ridículo de Sánchez y Albares! ¡Niegan el apoyo a EEUU pero las bases funcionan a tope!

El asunto va para largo. Los dimes y diretes entre España y Estados Unidos, o lo que es lo mismo, entre Sánchez y Trump, han empezado. Y es que en esta materia, la de la guerra y todo su mundo colateral, hay mucho de misiles, impactos y muertes, pero también muchísimo de relato. Y más, en el mundo en el que vivimos. De modo que mientras una administración dice una cosa, la otra dice la contraria. En España tenemos la certeza de que Sánchez es un mentiroso con patas y su lacayo Albares poco más de lo mismo, así que se van a tener que generar ustedes su propio criterios sobre si las bases de Rota y Morón se están usando o no para la ofensiva en Irán. Lo mejor que pueden hacer, ciertamente, es seguir La Retaguardia de este jueves 5 de marzo que viene bestia. Con tres colosos del análisis, como el economista José Ramón Riera, la exdiputada y tertuliana Pilar Rahola, y el doctor en Economía, Daniel Lacalle. Imperdible.

