Guerra en el plató de Susanna Griso: Afra Blanco saca morritos cuando le dicen a la cara que es una palmera de Sánchez

España está en una crisis diplomática desde la restricción del Gobierno a Estados Unidos para utilizar las bases de Rota y Morón, en la ofensiva contra Irán. Una postura muy diferente a la que se adoptó tiempo atrás cuando se produjeron los bombardeos en Irán.

Preguntado por este cambio de parecer, el periodista Paco Marhuenda se pronunció de manera muy contundente sobre esta nueva postura del presidente del Gobierno en ‘Espejo Público’ (Antena 3):

“Ha cambiado lo que le interesa. Sánchez es uno de los mayores farsantes de la historia de España. Muy inteligente, muy listo, se mueve muy bien, pero es un farsante. Es decir, toda su vida es una farsa. Desde los negocios del suegro, su tesis doctoral, su carrera. Como buen farsante, él se adapta. Es lo que te recuerdo siempre que me dijo un aliado y amigo suyo, no te olvides que la fuerza de Pedro es su mayor debilidad, la falta de empatía. Entonces, con esa falta de empatía, él hace esto, pero si fuera con Obama no lo haría, si fuera con Biden no lo haría. Él está utilizando la situación del ‘no’ a la guerra, una guerra que va a durar muy poco, porque la capacidad militar de Israel y de Estados Unidos la están utilizando a tope, y además lo hacen muy bien, van a arrasar todo el complejo militar iraní. Y entonces aquí los palmeros del sanchismo salen con el, ‘no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra’”.

Afra Blanco, activista y fiel defensora del sanchismo, no se daba por aludida:

“Yo me siento palmera de mi propia coherencia, como mucho. Y a veces me encuentro en contradicciones, pero en esta ocasión no. En esta ocasión no me encuentro ninguna contradicción. Yo defiendo la legalidad internacional y como defiendo la legalidad internacional no puedo defender la decisión unilateral, en este caso de Estados Unidos. Quiero recordar, igual me estoy equivocando, que en aquel momento cuando Estados Unidos actúa, y de nuevo lo puedo condenar y lo condeno, creo que era bajo el argumento de la bomba nuclear. Estados Unidos, es el que se contradice a sí mismo. Entonces, yo estaba en contra y ahora también”.

Afra consideraba que el Gobierno ahora «se está haciendo bien» al limitar el uso de las bases estadounidenses a pesar del cambio de postura del líder del Ejecutivo.

“¡Qué ingenuidad!», concluía Marhuenda.