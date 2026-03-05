Los Morancos se cachondean del ‘rejuvenecimiento’ de Jorge Javier: «Como guiñe un ojo se le abre el culo»

César y Jorge Cadaval, Los Morancos, pertenecen a esa época dorada del humor donde también están los inigualables Martes y 13, Cruz y Raya o Faemino y Cansado.

Estos son tres de los dúos humorísticos de los ’80 y ’90 que representan un humor sin complejos ni censuras, donde de cualquier cosa se puede y se debe sacar una carcajada.

Y es que, por desgracia, gags de Martes y 13 como ‘Maricón de España’ o Paca de Carmona o los de Cruz y Raya con las peripecias del simpático gitano Juan de Dios sólo son posibles verlos en You Tube y mientras la censura de la plataforma no los borre.

Los Morancos también tienen una hemeroteca para partirse de risa con el suerrealismo de Antonia y Omaíta. Estos sketchs tienen en común que en aquella época en España nadie se dedicaba a victimizarse por hacer una caricatura de determinado tipo de personas. Sólo era eso: Humor.

Sin embargo, hoy en día, hay una pléyade de ofendiditos de piel fina que pueblan las redes sociales que han echado bilis por hacer humor sobre el aspecto actual de Jorge Javier Vázquez tras las operaciones estéticas que se ha realizado y que han cambiado radicalmente y a peor su imagen.

Y como en los tiempos actuales la corrección política prima sobre el ingenio, el sentido del humor y la libertad creativa, se ha desatado un debate entre detractores y defensores del dúo sevillano.

Parece que hacer humor de cómo se va deteriorando la imagen con el paso del tiempo y a medida que envejecemos es un tema decretado tabú por los censores. Pero aún quedan humoristas libres que no se someten a esta estupidez colectiva y este miércoles, Los Morancos daban una lección de cómo tomarse la edad con sentido del humor.