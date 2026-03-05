  • ESP
    España América
Periodismo

EN EL HORMIGUERO (ANTENA 3)

Los Morancos se cachondean del ‘rejuvenecimiento’ de Jorge Javier: «Como guiñe un ojo se le abre el culo»

El dúo humorístico volvía al plató de Pablo Motos para presentar su nuevo espectáculo “Bota Antonia” y los ofendiditos en redes sociales han puesto en el grito en el cielo

Los Morancos se cachondean del 'rejuvenecimiento' de Jorge Javier: "Como guiñe un ojo se le abre el culo"
Archivado en: Periodismo | Televisión

Más información

Rosa Belmonte destroza a Sarah Santaolalla con la frase más brutal del año: "¿Esa es la que la mitad es tonta y la mitad tetas?"

Rosa Belmonte destroza a Sarah Santaolalla con la frase más brutal del año: "¿Esa es la que la mitad es tonta y la mitad tetas?"

Pablo Motos en El Hormiguero (1)

Las inéditas y sorprendentes confesiones de Pablo Motos en la celebración de los 3.000 programas de 'El Hormiguero'

César y Jorge Cadaval, Los Morancos, pertenecen a esa época dorada del humor donde también están los inigualables Martes y 13, Cruz y Raya o Faemino y Cansado.

Estos son tres de los dúos humorísticos de los ’80 y ’90 que representan un humor sin complejos ni censuras, donde de cualquier cosa se puede y se debe sacar una carcajada.

Y es que, por desgracia, gags de Martes y 13 como ‘Maricón de España’ o Paca de Carmona o los de Cruz y Raya con las peripecias del simpático gitano Juan de Dios sólo son posibles verlos en You Tube y mientras la censura de la plataforma no los borre.

Los Morancos también tienen una hemeroteca para partirse de risa con el suerrealismo de Antonia y Omaíta. Estos sketchs tienen en común que en aquella época en España nadie se dedicaba a victimizarse por hacer una caricatura de determinado tipo de personas. Sólo era eso: Humor.

Sin embargo, hoy en día, hay una pléyade de ofendiditos de piel fina que pueblan las redes sociales que han echado bilis por hacer humor sobre el aspecto actual de Jorge Javier Vázquez tras las operaciones estéticas que se ha realizado y que han cambiado radicalmente y a peor su imagen.

Y como en los tiempos actuales la corrección política prima sobre el ingenio, el sentido del humor y la libertad creativa, se ha desatado un debate entre detractores y defensores del dúo sevillano.

Parece que hacer humor de cómo se va deteriorando la imagen con el paso del tiempo y a medida que envejecemos es un tema decretado tabú por los censores. Pero aún quedan humoristas libres que no se someten a esta estupidez colectiva y este miércoles, Los Morancos daban una lección de cómo tomarse la edad con sentido del humor.

OFERTAS BRONCE

¡¡¡ DESCUENTOS ENTRE EL 1 Y EL 20% !!!

Desde el descuento más pequeño a las ofertas más increíbles, actualizadas diariamente

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

César Sinde

Periodista. Interesado en Política, Economía, Motor y Seguridad Vial. Madrid, ESPAÑA. V.E.R.D.E

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]