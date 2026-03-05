Pilar Rahola echa por tierra el ‘no a la guerra’ de Sánchez: “Se ha kirchnerizado”

Si alguien conoce bien los delirios de la izquierda es Pilar Rahola.

Con una dilatada experiencia como tertuliana y analista, la que fuera diputada en el Congreso por ERC, no duda en criticar el doble rasero de aquellos que van dando lecciones pacifistas.

La escritora y periodista valoró la crisis diplomática con Estados Unidos tras el cambio de postura de Pedro Sánchez con el conflicto de Irán como telón de fondo.

En una entrevista para ‘La Retaguardia’, espacio presentado por Eurico Campano, Rahola cargó contra los planteamientos en geopolítica por parte de la izquierda.

«Nunca entendí que una de las obsesiones ideológicas de la izquierda fuera Israel, cuando para mí, es el ejemplo de cómo una democracia liberal puede triunfar, el ejemplo de lo que quisiéramos para nuestras democracias liberales. Cuando analizas el papel de la izquierda desde el estalinismo hasta ahora, entiendes por qué tienen odio a Israel y Estados Unidos, precisamente porque son las mejores democracias liberales del mundo. Es un discurso de odio hacia el liberalismo y capitalismo. Israel es un éxito del capitalismo y se les cae toda la estructura de planteamiento post-comunista. Defendemos al individuo frente al poder del Estado».

En este sentido, la analista señaló que el discurso de Sánchez, Montero, Belarra, tiene por manifiesto dar gran poder de Estado y que los individuos se utilicen como marionetas controlados por ese Estado. «Cuando tienes democracias donde la libre competencia, libre mercado, funcionan, se les rompen los esquemas«, subrayó y sobre el odio antisemita afirmó ser algo «que viene muy de lejos».

«Sánchez ha radicalizado sus posiciones, se ha podemizado, se ha kirchnerizado, lo que aleja a España de la modernidad».

Rahola aseguró que nunca ha aceptado el dogmatismo de la izquierda, «la que domina la propaganda» y «tiene un pensamiento de abeja».