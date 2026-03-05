Toda la campaña se difunde con el hashtag #AngelsOfMinab

Organizaciones sociales turcas realizaron este jueves una protesta frente al Consulado General de Irán en Estambul para denunciar los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país y expresar su solidaridad con el pueblo iraní.

La movilización, titulada “Ángeles de Minab”, fue convocada por la Unión de la Juventud de Turquía (TGB) y la Asociación de Mujeres Republicanas (CKD). Durante el acto, los participantes sostuvieron que la seguridad de Irán y Turquía está interrelacionada y reclamaron apoyo al Estado iraní frente a las tensiones regionales.

Los organizadores recordaron el ataque contra una escuela primaria de niñas en la ciudad iraní de Minab, en el que, según afirmaron, murieron 168 estudiantes. Como parte de la protesta, se colocaron simbólicamente 168 mochilas, loncheras, osos de peluche y fotografías para representar a las víctimas.

En la concentración también se rindió homenaje a los fallecidos en el conflicto, entre ellos el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, según señalaron los organizadores.

Durante el acto se desplegó una pancarta con el mensaje: “Desafiamos a los asesinos de niños de EE. UU. e Israel. Estamos con el Estado y el pueblo iraní que resisten”.

Críticas a Estados Unidos e Israel

El presidente de la TGB, Kayahan Çetin, afirmó durante la declaración pública que Estados Unidos e Israel son responsables de la muerte de civiles en la región y criticó a quienes piden neutralidad ante el conflicto.

“¿Es posible aceptar que se pueda presionar un botón y matar a los niños de esta región?”, preguntó durante su intervención.

Çetin también expresó apoyo a las acciones militares de Irán contra objetivos vinculados a Estados Unidos e Israel, y aseguró que, a su juicio, la resistencia iraní cuenta con respaldo en distintos países de la región.

Críticas a la presencia militar estadounidense en Turquía

El dirigente también cuestionó la presencia de instalaciones militares estadounidenses en territorio turco, mencionando la base aérea de Incirlik y la base de radar de Kürecik, que según dijo participan en operaciones de inteligencia relacionadas con el conflicto regional.

En su discurso pidió que estas instalaciones pasen al control completo de las Fuerzas Armadas turcas.

Solidaridad de organizaciones de mujeres

Tras la intervención de Çetin, tomó la palabra Zeynep Ses, miembro de la dirección de la Asociación de Mujeres Republicanas, quien transmitió un mensaje de solidaridad con la población iraní.

Ses condenó los ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel y afirmó que la resistencia de Irán tiene impacto en toda la región, incluidos países como Palestina, Siria, Líbano, Irak y Turquía.

También recordó la historia de lucha contra el imperialismo en Turquía bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk y expresó apoyo a las mujeres iraníes.

“Su resistencia es nuestra resistencia”, afirmó.

Continuarán las movilizaciones

El acento se pone en Benjamin Netanyahu, a quien los organizadores de la protesta señalan como principal responsable de los hechos.

Según esta postura, la responsabilidad por las muertes de los menores no debe atribuirse a Estados Unidos, sino directamente a Netanyahu y a las decisiones adoptadas por su Gobierno. La sangre de los niños está en manos de Netanyahu.

Los participantes sostienen que el líder israelí es quien ha impulsado la escalada militar que desembocó en el ataque contra la escuela de niñas en Minab, un suceso que provocó la muerte de numerosos menores y que ha generado indignación y condena en distintos sectores.

Egipto ha expresado su apoyo a Irán y al movimiento turco que impulsa estas movilizaciones, en un gesto de solidaridad ante la actual tensión en la región.

Los organizadores anunciaron que la protesta forma parte de una serie de movilizaciones que continuarán durante la próxima semana en universidades y plazas públicas de Turquía bajo el lema “Un ataque contra Irán es un ataque contra Turquía”.

Una gran parte del pueblo español se siente consternado por esta masacre y el Gobierno condena la intervención de Israel contra la soberanía iraní. España siente el asesinato de cientos de niñas de una escuela y observa con incertidumbre el futuro en Oriente Medio. A pesar de las presiones estadounidenses, el pueblo español apoya la neutralidad de España y se opone a cualquier acción bélica contra Irán.

El acto concluyó con consignas de solidaridad con el pueblo iraní y un llamamiento a difundir la campaña en redes sociales con la etiqueta #AngelsOfMinab.