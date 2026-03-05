  • ESP
EN EL PROGRAMA HORIZONTE (CUATRO)

Soto Ivars deja KO a Sarah Santaolalla por sus lesiones fake: «Van con la chorra fuera, ¡esto es 1984!»

La ¿lesión? de Sarah Santaolalla en el brazo es fija discontínua, como los parados de Yolanda Díaz. Por eso cambia de brazo. Además, todos los videos vistos desmontan que haya sido agredida por Quiles

Soto Ivars deja KO a Sarah Santaolalla por sus lesiones fake: "Van con la chorra fuera, ¡esto es 1984!"
A la plañidera del sanchismo, Sarah Santaolalla, además de no ser capaz ni de tener el cabestrillo siempre en el mismo brazo para que no cante el montaje, tampoco le importa que haya vídeos que la dejan por lo suelos con su relato de haber sido agredida por Vito Quiles.

Este miércoles en el programa Horizonte, Soto Ivars ha denunciado que esta persistencia en mantener una mentira a pesar de vídeos públicos que la desmienten le lleva a considerar que esto supera a 1984 de George Orwell:

“Se le acerca Vito Quiles a Santaolalla no para hacerle preguntas sino el troleo que hace Vito Quiles… pero no llega a acercársele suficiente porque está blindada y ella denuncia una agresión por la que ha tenido que ir al hospital y aparece con un brazo en cabestrillo. Después de ver el vídeo yo pensaba que nadie le va a seguir el juego. Pues he estado viendo TVE esta mañana y se está dando a esto rango de noticia totalmente verificada. Yo nunca he visto hasta este este caso que estoy contado de la supuesta agresión grabada en vídeo eso de 1984 de cuanto son 2 + 2. Son 4. No. El partido dice que son 5. ¿Cuanto son 2 + 2?. Es decir, a quien vas a creer más a tus ojos o a lo que estamos diciendo aquí. Lo digo porque hay un video”.

