Podemos convierte el aquelarre del 8-M en un festival contra Julio Iglesias

La desconexión con la realidad que padece la extrema izquierda española llega ya a niveles dignos de estudio de la psiquiatría.

Podemos, el partido que legisló para que más de 200 delincuentes sexuales hayan sido excarcelados y a otros 1.200 se les rebajase su condena de cárcel, sigue en su impostura feminista. Según informa Ok Diario, su entorno ha grabado un vídeo de difamación del cantante para ir calentando motores de cara al postureo del 8-M.

Además, Eduardo Inda ha dado detalles en el programa Horizonte de Iker Jiménez sobre la campaña contra Julio iglesias por parte del partido suelta violadores:

“No les ha bastado con desacreditarle, calumniarle, injuriarle, imputarle unas violaciones que no han existido que ahora está haciendo un spot para el 8-M diciendo que Julio Iglesias es el tipo de hombre que hay que atacar y exterminar de la faz de la tierra. La campaña de la izquierda contra Julio Iglesias suma y sigue cuando se ha demostrado que las denuncias eran falsas”.

En relación a la batería de demandas que el cantante va a presentar, Inda da por seguro que la ya presentada contra el pasquín de Ignacio Escolar va a ser aceptada. Pero lo peor para los que han difamado al cantante va a ocurrir en Estados Unidos, donde el sistema judicial norteamericano permite condenas mil millonarias en este tipo de maniobras sucias:

“La demanda contra el Diario.es le va a costar muy cara y yo creo que se va a estimar y va a seguir adelante. Y como digo yo siempre: el partido que se está jugando en España contra ElDiario.es y contra Univisión les va a salir muy barato en caso de que sean condenados. Pero ojo en Estados Unidos, que Julio Iglesias está preparando demandas muy sólidas para presentar en los tribunales estadounidenses y allí las condenas no son de cuatro o cinco ceros sino de siete, ocho o nueve ceros. Ya lo he contado en otras ocasiones, Julio Iglesias dice ‘me han quitado 5 años de vida, pero lo van a pagar”.