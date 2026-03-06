¡Sánchez y Margarita son los mejores esbirros de Trump mientras el Mundo se ríe!

Ya saben ustedes que el último problemón en el Mundo no ha venido precisamente para mejorar la situación de España.

El volante, ya saben, lo llevan unos lunáticos socialistas que en lo primero que piensan es en cómo pueden seguir ellos en el poder un día más. Así que se pueden imaginar que no hay política exterior seria, o que toda la que hay se basa en lo que Marruecos sabe de nuestros gobernantes Pegasus mediante…

Así que andan Pedro Sánchez, Margarita Robles, Albares y demás metegambas diciendo una cosa y la contraria en esta guerra de EE.UU e Israel con Irán. Un día dicen una cosa y por debajo demuestran otra y viceversa, porque ya saben que aquí lo que más importa es el relato. Se manden más o menos fragatas o se permita más o menos de las bases de Rota y Morón, etc.

Esto es un juego de marketiniano de contar lo que más interese en cada caso.

Lo abordamos en ‘La Retaguardia’ de este viernes 6 de marzo de 2026, de la mano de los mejores analistas. En este caso, Juanma Cepeda, abogado de cabecera del programa, y Nuria Peix, escritora.