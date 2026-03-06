Empieza a desmontarse el teatro de Sarah Santaolalla: la juez rechaza la orden de alejamiento contra Vito Quiles

Empieza a desmoronarse el castillo de naipes.

El auto de la magistrada Sonia Agudo Torrijos, del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, es demoledor para Sarah Santaolalla al denegar la orden de alejamiento y protección solicitada por la activista contra el periodista Vito Quiles.

La resolución dictada este jueves 5 de marzo de 2026 concluye que no se acredita una situación de riesgo objetivo que justifique la medida y que los hechos se enmarcan en el legítimo ejercicio de la profesión periodística por parte del reportero.

Además, deja constancia de “la levedad de las lesiones, que ni siquiera pueden ser objetivadas, no permiten determinar su relación causal con la situación de estrés y miedo alegada por la denunciante”, lo que se traduce en que no pueden confirmar ni documentar ninguna lesión física objetiva u otros signos verificables, quedando como algo subjetivo, sin evidencia corroborante.

¡¡¡¡HE GANADO!!!!! La jueza dicta que no hubo agresión alguna contra Sarah Santaolalla y rechaza la orden de alejamiento que solicitaba. Que vaya pasando el Gobierno en fila india a disculparse por difundir un bulo. pic.twitter.com/bfU0dvaaCt — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) March 5, 2026

En una conexión para ‘El Análisis: Diario de la Noche’ (Telemadrid), Vito Quiles relató a Antonio Naranjo cómo la Justicia rechazaba la petición de la acusación, tras la celebración del juicio rápido en los juzgados de Plaza Castilla.

«Estoy muy orgulloso. El linchamiento mediático que he recibido ha sido indiscriminado e injusto», expresó el reportero.

Vito Quiles: «La Justicia ha denegado la petición de detención de Sarah Santaolalla contra mí. Tertulianos, ministros, cargos del PSOE, a dar voz a una denuncia falsa. La Justicia dice que no ha habido agresión. Todo el mundo ha visto que yo ni la toco»pic.twitter.com/Wil9ICWqAA — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) March 5, 2026

Los hechos tuvieron lugar al pasado 2 de marzo, cuando el periodista, cubriendo un acto del PSOE en el Senado, coincidió con Sarah Santaolalla. Según la denuncia presentada por la activista política, Quiles la habría increpado, empujado y agredido físicamente, lo que le llevó a solicitar medidas cautelares, como protección policial y prohibición de acercamiento.