MAZAZO A LA ACTIVISTA

Empieza a desmontarse el teatro de Sarah Santaolalla: la juez rechaza la orden de alejamiento contra Vito Quiles

No se acredita una situación de riesgo objetivo que justifique la medida y los hechos se enmarcan en el legítimo ejercicio de la profesión periodística por parte del reportero

Archivado en: Antonio Naranjo | Periodismo | Sarah Santaolalla | Vito Quiles

Empieza a desmoronarse el castillo de naipes.

El auto de la magistrada Sonia Agudo Torrijos, del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, es demoledor para Sarah Santaolalla al denegar la orden de alejamiento y protección solicitada por la activista contra el periodista Vito Quiles.

La resolución dictada este jueves 5 de marzo de 2026 concluye que no se acredita una situación de riesgo objetivo que justifique la medida y que los hechos se enmarcan en el legítimo ejercicio de la profesión periodística por parte del reportero.

Además, deja constancia de “la levedad de las lesiones, que ni siquiera pueden ser objetivadas, no permiten determinar su relación causal con la situación de estrés y miedo alegada por la denunciante”, lo que se traduce en que no pueden confirmar ni documentar ninguna lesión física objetiva u otros signos verificables, quedando como algo subjetivo, sin evidencia corroborante.

En una conexión para ‘El Análisis: Diario de la Noche’ (Telemadrid), Vito Quiles relató a Antonio Naranjo cómo la Justicia rechazaba la petición de la acusación, tras la celebración del juicio rápido en los juzgados de Plaza Castilla.

«Estoy muy orgulloso. El linchamiento mediático que he recibido ha sido indiscriminado e injusto», expresó el reportero.

Los hechos tuvieron lugar al pasado 2 de marzo, cuando el periodista, cubriendo un acto del PSOE en el Senado, coincidió con Sarah Santaolalla. Según la denuncia presentada por la activista política, Quiles la habría increpado, empujado y agredido físicamente, lo que le llevó a solicitar medidas cautelares, como protección policial y prohibición de acercamiento.

