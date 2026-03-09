Alfonso Rojo: “Garrulos y machirulas en el 8M, elecciones adelantadas y vientos de cambio en CyL”

Archivado en: Columnistas | Opinión | Periodismo

Más información

Alfonso Rojo: "¿Es mejor o peor el mundo con Maduro preso y con el ayatolá Jamenei en el infierno?"

Alfonso Rojo: "¿Es mejor o peor el mundo con Maduro preso y con el ayatolá Jamenei en el infierno?"

Alfonso Rojo: "¿Y si el plan de Sánchez incluye un referéndum republicano y cargarse al Rey?"

Alfonso Rojo: "¿Y si el plan de Sánchez incluye un referéndum republicano y cargarse al Rey?"

De vergüenza ajena.

Me refiero, como habrán imaginado, al aquelarre del 8M y todo lo que cuelga de ese esperpento.

Este año y por razones que se me ocultan, no hemos tenido a Begoña Gómez, la hija del proxeneta Sabiniano y la contable de las saunas y prostíbulos gay, agarrando la pancarta, pero han asistido en tropel garrulos y machirulas del PSOE, el partido más putero y corrupto de Occidente.

También han estado los colegas del salido Errejón, los del baboso Monedero y los del azotador Iglesias, desfilando al lado de los promotores de las leyes, que además de soltar violadores, te permiten entrar a la notaría como Pepe y salir hecha una Mari Pili.

Y alrededor un ganado tan pintarrajeado como agresivo, que además de arrebatar el micrófono a Bertrand Ndongo, incluyó policías enanos que amenazaban con reventar la cabeza a Cake Minuesa, por ejercer de reportero y preguntar, que es lo menos que puede hacer un periodista.

No creo que haya muchas españolas que se puedan sentir representadas por semejante tropa.

Aunque todos los expertos de los periódicos coincidían este fin de semana en que Sánchez ha descartado adelantar por sorpresa elecciones generales, yo no tengo duda alguna de que en La Moncloa consumen histéricos las horas desmenuzando los informes secretos que les pasa continuamente el CIS de Tezanos y sopesando fechas.

Cierto que el ‘No a la Guerra’ tiene escaso impulso y el 8M ha dado para poco, pero con este sujeto no se puede descartar nada.

De momento, de todas formas, lo que tenemos son las elecciones autonómicas en Castilla y León, donde todo indica que se va a repetir el escándalo de Extremadura y Aragón, aunque ligeramente más endiablado.

VOX no puede duplicar escaños, porque ya está muy arriba, pero anda por encima del 20% y emergerá de las urnas el próximo domingo con el gran árbitro de la situación.

Tendremos de nuevo a Mañueco en la presidencia de la Junta, pero la región va a pegar un giro a la derecha.

Lo tremendo, lo increíble, lo chocante, es que el PSOE —el del bocachancha Óscar Puente, responsable político de los 47 muertos de Adamuz, el de las putas de Ábalos, el de las saunas de Sánchez, el de los abrazos con Bildu y las claudicaciones ante los separatistas catalanes— parece que no se desmorona.

Si los sondeos, que les pronostican casi un 30% de los votos, aciertan, los socialistas podrían sacar 27 procuradores de los 82 que están en juego.

Sólo de pensar que 350.000 castellanos y leoneses, gente con fama de recia, seria y consistente, pueden votar a favor del partido de Sánchez, a mí me dan mareos.

¡Virgen Santa! ¡Qué país, qué paisaje y qué paisanaje!

Los productos para mejorar tu estilo de vida

PRODUCTOS DE DEPORTE
Bebés Comida sana Masaje y relajación Mascotas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]