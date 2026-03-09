'LA RETAGUARDIA'

¡Sánchez y sus Charos se agarran al «No a la guerra» para no mencionar a las lumis de la banda del Peugeot!

Archivado en: Gobierno | Justicia | Partidos Políticos | Periodismo

Más información

El día de la mujer trabajadora ha perdido su función para convertirse en el día de la mujer antifemenina, gritona, enemiga de los hombres, y poco equilibrada

El día de la mujer trabajadora ha perdido su función para convertirse en el día de la mujer antifemenina, gritona, enemiga de los hombres, y poco equilibrada

Finalizó este 8 de marzo de 2026, supuestamente día de la mujer pero que el feminismo radical de Irene Montero y demás descerebradas convirtió en una auténtica batalla ideológica. O eres de ellas, o estás contra ellas.

Así que los reporteros de medios críticos con soltar violadores a las calles como ha conseguido la ley de la podemita entre otras cosas, no son vistos con buenos ojos en terreno morado. A los Bertrand Ndongo (Periodista Digital) y Cake Minuesa (OkDiario) los zarandearon, escupieron, amenazaron y demás. Pero aquí no pasa nada, porque las Charos se abrazaron al nuevo ‘no a la guerra’ al que se amarra Pedro Sánchez para huir del resto de basura que le cuelga.

Y como las Charos son tremendas y fieles, pues ni mención a la banda del Peugeut ni a sus mujeres de compañía, ni a Errejón, ni a las fiestas en el Parador de Teruel ni de ninguna ciudad. ¿Ábalos? ¿Koldo? ¿Jessica? ¿De quién me habla usted? Charismo puro el de este 8-M, que ha terminado por convertirse en una caricatura de sí mismo.

Todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de este lunes 9 de marzo, de la mano de analistas como Sergi Fidalgo (elcatalán.es) y Carmen Obregón (ElDemócrata.es).

Los productos para mejorar tu estilo de vida

PRODUCTOS DE DEPORTE
Bebés Comida sana Masaje y relajación Mascotas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]