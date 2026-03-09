¡Sánchez y sus Charos se agarran al «No a la guerra» para no mencionar a las lumis de la banda del Peugeot!

Finalizó este 8 de marzo de 2026, supuestamente día de la mujer pero que el feminismo radical de Irene Montero y demás descerebradas convirtió en una auténtica batalla ideológica. O eres de ellas, o estás contra ellas.

Así que los reporteros de medios críticos con soltar violadores a las calles como ha conseguido la ley de la podemita entre otras cosas, no son vistos con buenos ojos en terreno morado. A los Bertrand Ndongo (Periodista Digital) y Cake Minuesa (OkDiario) los zarandearon, escupieron, amenazaron y demás. Pero aquí no pasa nada, porque las Charos se abrazaron al nuevo ‘no a la guerra’ al que se amarra Pedro Sánchez para huir del resto de basura que le cuelga.

Y como las Charos son tremendas y fieles, pues ni mención a la banda del Peugeut ni a sus mujeres de compañía, ni a Errejón, ni a las fiestas en el Parador de Teruel ni de ninguna ciudad. ¿Ábalos? ¿Koldo? ¿Jessica? ¿De quién me habla usted? Charismo puro el de este 8-M, que ha terminado por convertirse en una caricatura de sí mismo.

Todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de este lunes 9 de marzo, de la mano de analistas como Sergi Fidalgo (elcatalán.es) y Carmen Obregón (ElDemócrata.es).