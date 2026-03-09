Ortega Smith: “No es el mejor momento para cesar a quienes damos la cara por este proyecto político”

El ya ex dirigente de VOX ha preguntado, entre otras cosas, por qué le cesan de todos los cargos que ostentaba ya que en cada uno de sus 17 ceses “sólo me lo comunicaron por teléfono” y según él, sin argumentarlo. Además, Ortega Smith ha revelado cómo le cesó Santiago Abascal como número dos del partido: “Un día en 2022 me llama Abascal a su despacho y me dice “estás cesado como secretario general tú y todo tu equipo”.

Ortega lamenta esta situación tras haber tenido una muy estrecha relación con Abascal no sólo política sino también personal ya que «éramos grandes amigos Abascal y yo. El fue padrino de mi boda, yo lo he sido de su hija. Hemos tenido una relación estrecha. Yo le he defendido de su divorcio para que no le echaran de su casa«.

Cuando le han preguntado a Santiago Abascal por la expulsión de Ortega Smith, el presidente de VOX se ha limitado a decir que “yo no comento telenovelas”. Una afirmación que parece que le ha dolido a Ortega Smith cuando le ha replicado que “más que telenovela esto es la saga del Padrino«.

Además, Ortega Smith ha hecho una comparativa constante de cómo era VOX en sus comienzos y cómo, según él, es ahora: “Yo no he considerado nunca que en este proyecto político, el compañerismo o el honor sean para tomárselo a guasa. Es una cosa muy seria que en este proyecto político que necesita vocación, a algunos parece que sólo les preocupa su ombligo. Cuando pusimos en marcha este proyecto político, lo importante era servir a España”.

Sobre el ascenso meteórico de VOX en las encuestas de intención de voto, confirmado por los resultados en las elecciones de Extremadura y Aragón, Ortega Smith ha precisado que “sólo faltaba que VOX no fuera subiendo. Tenemos al Gobierno más corrupto y criminal que son la PSOE y su banda y a un PP que no planta batalla. Pero en Murcia teníamos el 30% y han decidido cargarse a quien representa ese proyecto. Vinimos a gobernar España no a ser la muleta de nadie”.

Ortega Smith ha denunciado también lo que considera irregularidades en su proceso de expulsión, por lo que ha presentado denuncia contra la formación y contra su Comité de Garantías. En concreto, Ortega Smith sostiene que “en medio de un expediente sancionador del que quedan dos recursos, resulta que a la primera resolución que sacan donde dicen que ya me han expulsado lo envían a los medios cuando aún cabe recurso de reposición, recurso de alzada y recurso ante los tribunales. Además, que me digan cuales son las razones de mi cese como secretario general o como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid porque no lo han hecho”.

EN VOX ‘mandan cuatro que nadie ha votado’

Ortega Smith ha hecho reiteradas acusaciones de cesarismo a la dirección actual de su partido y ha denunciado que el partido actual incurre en los mismos vicios que el PP de Rajoy. Vicios por los que, dice Smith, Abasal dejó ese partido. Sobre la toma de decisiones en la formación conservadora, Smith ha denunciado que son “4 que nadie conoce ni ha votado pero que han ganado mucho dinero” los que toman decisiones en contraste a los estatutos de la formación que “yo mismo redacté” y en los que se constiuía un Comité Ejecutivo Nacional donde se votaban las líneas políticas a seguir.

A lo largo de toda la entrevista, Smith ha reiterado que “no le puedo dar una explicación de por qué me cesan. Cuando me cesan de portavoz en el Ayuntamiento de Madrid ordenan a los concejales que me cesen y que elijan un nuevo portavoz pero no explican el por qué de mi cese”.

Y sobre las causas de este comportamiento por parte de los dirigentes de su formación, Smith dice no tener certezas pero si intuiciones “visto lo que me ha pasado a mí y otras personas, intuyo que toda persona que destaque es un objetivo a batir y reto a que si alguien del partido es capaz, que expliquen alguno de los 17 ceses”.