La Policía de Marlaska se comporta de manera miserable con el reportero Cake Minuesa en las concentraciones del 8-M

En el bullicio de las concentraciones del 8-M en Madrid, el periodista Cake Minuesa, conocido por su labor en OKDIARIO, se encontró en una situación de gran tensión. Mientras cubría las protestas feministas, un grupo de policías de paisano, supuestamente bajo la dirección del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, le lanzaron amenazas directas. «Sal ahí que te reviento», le gritaron, según cuenta el propio reportero en un vídeo que circula en las redes sociales. Este incidente no es un caso aislado, sino que se inscribe en una serie de fricciones entre las fuerzas de seguridad y la prensa crítica durante eventos masivos.

Cake Minuesa, con su estilo directo y sin tapujos, ha sido un blanco habitual a la hora de cubrir temas polémicos. En esta ocasión, las manifestaciones del 8-M —que este año 2026 volvieron a llenar las calles con miles de personas reclamando igualdad y derechos— se convirtieron en el escenario de un choque inesperado. Los agentes, identificables por sus chalecos reflectantes escondidos bajo ropa civil, rodearon al reportero e impidieron su avance, creando una barrera que rozó la intimidación. Fuentes cercanas al equipo periodístico describen la situación como «miserable», con insultos que ponen en tela de juicio la imparcialidad policial.

El ambiente no ayuda a calmar los ánimos. Marlaska, al frente del Ministerio del Interior desde hace años, ha recibido críticas por su manejo de las protestas. Recordemos el 8-M de 2020, cuando la Policía fue acusada de inacción ante concentraciones masivas en plena pandemia, o las tensiones durante eventos como la DANA en Valencia, donde la respuesta policial generó controversia. Ahora, con el 8-M 2026, el uso de policías de paisano —una táctica común para infiltrarse en manifestaciones— se interpreta como un intento de acallar voces disidentes. Periodistas como Minuesa advierten que esto socava la libertad de prensa, un pilar esencial para la democracia.

Así nos amenaza la policía nacional (socialista)y escoltas de @Oscarlopeztwit ¡TE VOY A REVENTAR!

Esto es delito,¿no?@policia

Reportaje entero en @okdiario pic.twitter.com/hxFX9yOAW8 — Cake Minuesa (@cakealatake) March 8, 2026

¿Qué repercusiones podría acarrear esto? Desde el ámbito político, el PP y VOX ya han levantado la voz exigiendo explicaciones en el Congreso. Si se verifica la identidad de los agentes involucrados, podría dar lugar a sanciones internas o incluso a una investigación judicial por coacciones. Socialmente, reaviva el debate sobre el papel policial en situaciones ideológicas: ¿se trata de protección o control? En un tono irónico, resulta curioso que en un día dedicado al empoderamiento femenino sea un reportero varón quien reciba los peores ‘mimos’ por parte de los agentes.

Para entender mejor esta situación, aquí algunos datos relevantes sobre incidentes similares:

Evento Fecha aproximada Incidente reportado 8-M 2020 Marzo 2020 Policía acusada de permisividad durante pandemia Protestas agricultores Febrero 2024 Enfrentamientos con antidisturbios 8-M 2026 8 marzo 2026 Amenazas a Cake Minuesa por parte de policías de paisano

Minuesa no es ajeno a estas controversias: su trabajo investigativo sobre ETA, incluyendo la localización del hogar de Josu Ternera en Anglet, le ha generado enemigos. En OKDIARIO, sus artículos sobre etarras excarcelados o homenajes proterroristas cuentan con miles de lecturas. Este episodio del 8-M podría impulsar cambios en los protocolos policiales, pero también polarizar aún más el clima mediático.

Curiosidades que no pasan desapercibidas: Cake Minuesa transmitió todo en directo, acumulando más de 100.000 visualizaciones en pocas horas. Además, uno de los agentes llevaba un pin del PSOE, según relatan testigos. Y mientras tanto, en Torre Pacheco, los vecinos piden más policía contra menores violentos; una ironía total ante la inacción mostrada aquí. Un último dato: este año durante el 8-M se registraron exactamente 23 detenciones, ninguna relacionada con amenazas a periodistas.