¡Sánchez y Hacienda se forran con la guerra y la subida del petróleo!

Tiene guasa que la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán haya encontrado un beneficiado: la Hacienda española.

Y es que cueta OkDiario que:

«Hacienda es una de las mayores beneficiadas por la subida de los precios del diésel y de la gasolina que está sufriendo España a causa de la guerra de Irán. A raíz de los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, la Agencia Tributaria gana hasta 3,25 euros más que antes del conflicto por cada depósito de coche que se reposta».

Sin duda es un sitio genuino para abordar este y otros temas de interés del día ‘La Retaguardia’. Este martes 10 de marzo lo hacemos de la mano de Mario Garcés, ex secretario de Estado, jurista y académico, y Daniel Lacalle, Economista Jefe TRESSIS.

Dos pesos pesados para analizar al detalles este asunto de cómo Hacienda se beneficia de una situación de guerra y subida del petróleo, y de otros muchos asuntos.

