Una economista en Espejo Público alerta sobre el inminente peligro por la guerra en Oriente Próximo: “Prepárense”

Imagínate despertar un día y encontrarte sin luz, sin combustible en las gasolineras y sin gas para cocinar.

No se trata de una escena sacada de una película distópica, sino de la advertencia que lanzó la economista Cristina Peña este lunes en Espejo Público, el programa matutino de Susanna Griso en Antena 3. Con la intensificación del conflicto en Oriente Próximo, que incluye ataques masivos de Estados Unidos e Israel contra Irán, la experta en comercio internacional dibujó un panorama desolador para España: problemas severos en suministros vitales como energía y alimentos. “Prepárense”, enfatizó, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez rechaza cualquier colaboración militar y se prepara para ofrecer ayudas ante el aumento del precio del petróleo y el gas.

Esta alerta surge en un contexto de máxima tensión. Hace apenas una semana, Donald Trump y Benjamin Netanyahu dieron órdenes de bombardeos unilaterales contra instalaciones iraníes, provocando represalias que incluyen bloqueos en el Estrecho de Ormuz y ataques a embajadas estadounidenses. España, que se ha negado a utilizar las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para operaciones ofensivas, se ha posicionado como un referente pacifista en Europa. Sánchez resume su postura con un contundente “No a la guerra”, criticando la opción militar como un “error extraordinario” que ya está incrementando los precios energéticos. Ministros como Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo han convocado a agentes sociales para mitigar los efectos, recordando paquetes de hasta 117.000 millones de euros destinados a crisis anteriores como la pandemia o la situación en Ucrania.

El tira y afloja con Trump añade un toque picante a la situación. El presidente estadounidense amenazó con embargos tras la negativa española, pero expertos como Peña relativizan estas prohibiciones directas debido al bloque aduanero europeo. Sin embargo, advierten sobre los posibles daños a la marca España, ya que campañas contra productos como el jamón o el vino podrían afectar las exportaciones, que dependen tanto de las emociones como de las relaciones personales en el comercio. “Un enfrentamiento carente de sentido comercial”, concluyó la analista, apelando a la diplomacia en lugar de choques con Washington.

Antecedentes de un conflicto que nos afecta

España ya vivió una situación similar en 2025, cuando permitió reabastecimientos desde Morón para ataques relámpago contra Irán. En esta ocasión, el Gobierno ha decidido no “mirar hacia otro lado”, enviando aviones cisterna a bases francesas y alemanas. La oposición, especialmente el PP, acusa a Sánchez de engañar al público por misiones como la fragata Cristóbal Colón en Chipre; no obstante, fuentes militares aclaran que estas son defensivas.

El conflicto comenzó el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás a Israel, pero lo que realmente avivó las llamas es el programa nuclear iraní. Trump, por su parte, promete escoltas navales para petroleros mientras Irán responde cerrando rutas clave, lo que ha llevado a disparar los precios del crudo un 20% en cuestión de días. Europa, con España liderando junto a Irlanda o Suecia, se opone a comunicados tibios desde la UE y aboga por el diálogo.

Mientras tanto, Sánchez asegura que habrá “margen financiero” para compensar las posibles pérdidas; sin embargo, la experta Peña insiste: si no hay preparación adecuada, serán los ciudadanos quienes sufran las consecuencias. Un dato curioso: Irán ya ha puesto en marcha el plan ideado por Khamenei para expandir el caos regional; mientras tanto, Trump, optimista o quizás ingenuo, predijo una guerra “corta” que ya lleva diez días sin visos de freno. ¿Cuánto durará esta situación? Nadie tiene respuesta clara; lo cierto es que las gasolineras españolas ya están sintiendo los efectos.