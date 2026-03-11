¿Quién se hace cargo de la escolta de Sarah Santaolalla?

Sarah Santaolalla está en su peor momento. Y merecido.
La invención de una agresión por parte de Vito Quiles le va a salir cara. Ya le está ocurriendo. Fiscalía, informe de forense, el propio vídeo publicado… todos coinciden en no ver ninguna agresión por ningún lado. Y ella sigue con el brazo en cabestrillo y erre que erre desde el día de autos.
Ahora, se ha ido por patas de ‘En Boca de todos’ dando un nuevo espectáculo bochornoso en plena televisión.
Pero en La Retaguardia de este miércoles 11 de marzo nos centramos además en otro detalle no menor: su escolta.
Nadie ha confirmado quién se encarga del financiamiento específico para la escolta de Santaolalla. Tras su denuncia, la Policía actúa puntualmente: identificación y acompañamiento son parte del protocolo. El Ministerio del Interior ha negado tener constancia de denuncias formales por parte de otros, aunque sí está actuando en casos como el suyo. Santaolalla acumula más de diez denuncias por amenazas y filtraciones relacionadas con su dirección.
El Gobierno no ofrece detalles sobre la protección destinada a tertulianas. En situaciones graves, la Policía evalúa medidas como contravigilancia; sin embargo, Santaolalla continúa apareciendo en programas como Mañaneros 360 o Malas lenguas en TVE. Los reporteros como Bertrand Ndongo o Vito Quiles siguen ejerciendo con su profesión pese a estos intentos por ‘matarles’.
De la mano de Eduardo García Serrano y Ángeles Ribes.