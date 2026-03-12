Abascal deja claro a Rojo cómo funciona VOX y cierra la polémica: «Yo llevo el timón y el que se mueve, es apartado»

En Pancorbo, localidad de Burgos, localizó el equipo de Periodista Digital a Santiago Abascal, líder de VOX, volcado con la campaña electoral a los comicios en Castilla y León del próximo domingo 15 de marzo.

Y allí, Alfonso Rojo puso al presidente de la tercera fuerza española el micro delante para que explicara todos los problemas internos que su partido está teniendo en las últimas fechas. Y vaya si es claro Abascal:

«No es vedad que tengamos el partido patas arriba, está unido, está bien, y cuando un movimiento político va para arriba con buenos resultados, con más apoyo popular, llenando plazas como no lo hace ningún otro partido en este momento, es que está triunfando y no tiene ningún ataque interno, todos los ataques son externos. Utilizan peones para esos ataques, de aquellos que quieren someternos en las negociaciones y poder manejar el poder que los ciudadanos dan a VOX. Yo tengo mucha tranquilidad y sé que es una guerra sucia impulsada por el Partido Popular».

Tampoco se dejó pasar la ocasión de preguntarle por el último movimiento de un ex, Iván Espinosa de los Monteros, que promueve una suerte de congreso dentro de VOX:

«No me preocupa nada, no tengo miedo a nada ni a nadie. Pero tampoco comento las noticias, no sé si alguien promueve eso, pero en VOX se respetan las normas, las votan los afiliados y después se cumplen. Yo tuve un congreso en 2024, con un mandato por cuatro años, y tenemos otro en 2028. Ahora solo estamos en tener buenos resultados electorales, mejorando todos, en una perspectiva empresarial que es la que más le gusta a alguno, cuando todo va bien no hay cambios. Todos los ataques quieren desestabilizarnos pero no lo van a lograr, estamos en el mejor momento de nuestra historia».

Ya en el final de la entrevista volvió Abascal a dejar unos comentarios muy destacados:

«Feijóo en cada región dicen una cosa… Yo no sé quién es el líder del PP, no sé quién manda. En VOX yo soy el presidente, yo llevo el timón, yo dirijo el partido y sé a donde va VOX. Y el que se mueve, hace un discurso distinto y no cumple las normas internas, no está, es apartado, porque tenemos un compromiso con los que nos han votado».

Castilla y León

Día grande en la comunicad castellano leonesa este domingo 15, fecha en la que irán a las urnas sus ciudadanos. Y Abascal, volcado con esta campaña, explica:

«Vamos a crecer, me da igual lo que digan las encuestas, que son manipuladas y pagadas por el PP. La encuesta que de verdad vemos es la de la calle».

Y sobre posibles pactos posteriores, tanto en esta comunidad como en Extremadura o Aragón: