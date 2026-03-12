¡Pánico por un crack en la economía española tras los desplantes de Sánchez a Trump!

Pedro Sánchez ha dejado claro que España se opone a la guerra. O no.

En cualquier caso, solo el intento de mantener ese relato ha encendido la furia de Donald Trump, quien califica a Sánchez como un «aliado terrible» y amenaza con poner fin al comercio y de forma unilateral.

El precio del barril de petróleo ya supera los 120 dólares, una cifra que no se veía desde la pandemia, lo que despierta temores sobre inflación y recesión. La preocupación es latente y terrible.

Todo esto y mucho más en la edición de ‘La Retaguardia’ de este jueves 12 de marzo, en esta ocasión con Eurico Campano solo en espíritu, dirigida por César Sinde y con los analistas economistas de cabecera del programa, Julián Salcedo y José Ramón Riera.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, hace un llamado a la calma. Las exportaciones agroalimentarias hacia EEUU representan el 4,2% del total, lo que equivale a unos 3.200 millones de euros al año. «Respetamos a los demás y esperamos ser respetados», afirma. España, como parte de la Unión Europea, cuenta con herramientas para hacer frente a cualquier bloqueo comercial. Planas resalta la importancia de diversificar: el año pasado se alcanzó un récord de 78.000 millones en exportaciones, con un saldo positivo de 18.300 millones, además de nuevos mercados emergentes como Mercosur, India e Indonesia.

Amenazas comerciales y sectores en vilo

El sector vitivinícola está particularmente inquieto. Estados Unidos absorbe el 10% de las ventas españolas, convirtiéndose en un mercado clave por su valor añadido. El productor José Luis Heras advierte: «Esto dejaría al sector muy afectado». Critica a Sánchez por ser «incapaz de liderar» y describe a Trump como impredecible. La presidenta del Centre Delàs, Tica Font, califica su reacción como una «pataleta infantil»: según ella, EEUU nunca informa sobre el uso de sus bases, y el convenio bilateral prohíbe las armas nucleares, algo que parece pasar desapercibido.

Exportaciones clave a EEUU:

| Sector | Porcentaje ventas | Valor aproximado |

|——–|——————-|——————|

| Agroalimentario | 4,2% | 3.200 M€ |

| Vino | 10% | No especificado |

Desde Moncloa, se manejan informes que advierten sobre un posible colapso si la crisis en Oriente Medio se prolonga. El Gobierno ha comenzado una ronda de contactos para establecer medidas anticrisis: entre ellas, una rebaja fiscal para las empresas electrointensivas y apoyo directo a los negocios afectados. La sindicalista Afra Blanco defiende la necesidad del escudo social: ERTEs, excepciones ibéricas, bonos y subvenciones al transporte son algunas de las herramientas disponibles. «España resiste y protege», asegura.

Petróleo al alza y recuerdos de crisis pasadas

El conflicto está estrangulando el estrecho de Ormuz. En respuesta, Francia planea una operación para reabrir las rutas marítimas comerciales. Cada incremento de diez dólares en el precio del barril puede añadir entre dos y cuatro décimas a la inflación en España, según los analistas económicos. Por su parte, el PP ha propuesto deflactar el IRPF, reducir el IVA energético al 10% y eliminar el impuesto sobre la generación eléctrica. Juan Bravo insta a aliviar la presión fiscal: «La economía va bien, pero no así la situación de los ciudadanos».

En los años setenta, los choques petroleros llevaron los precios a niveles desorbitados. En ese entonces, el PIB español cayó del 7,6% al 1%, mientras que la inflación alcanzó un asombroso 24% y el desempleo llegó al 22%. Sin embargo, hoy contamos con un uso más eficiente de energía respecto al PIB y una economía diversificada con un banco central independiente. Aun así, persisten varios riesgos: una deuda que alcanza el 100% del PIB, un IPC disparado y pensiones pendientes de actualizar. Los errores cometidos en el pasado en relación con controles de precios y excesos fiscales prolongaron esos dramas económicos.

La Confederación de Transportes hace eco del reclamo para indexar contratos al precio del gasóleo y solicita un paquete adicional de ayudas económicas. Con el Euríbor en aumento, hay que estar atentos a las hipotecas que puedan verse afectadas por esta situación financiera incierta. Las bolsas también están sufriendo: mientras que Wall Street se tiñe de rojo, en España se han maquillado algunas pérdidas. La migración añade otra capa compleja: refugiados provenientes de Irán y Líbano presionan aún más sobre los recursos españoles debido a su proximidad geográfica; muchos están vetados en los Estados Unidos por las leyes impuestas por Trump.

A pesar del esfuerzo por diversificarse y resistir ante estas adversidades, el fuego latente en Oriente Medio, junto con la ira desatada por parte de Trump, pone en jaque la estabilidad económica española. ¿Será capaz este vínculo atlántico de soportar tanta presión o estamos ante una ruptura definitiva?