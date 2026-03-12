Marcos de Quinto da la solución para rematar a la izquierda en Madrid: «¡Sarah Santaolalla!»

Tan irónico como real.

Sarah Santaolalla se ha convertido en el nuevo reclamo de la izquierda. Después de la agresión fake, la polémica con Antonio Naranjo y el esperpento del cabestrillo, el Gobierno ha encontrado en la activista el entretenimiento perfecto. Un juguete roto del sanchismo que utiliza a la activista como espantajo.

El mismo Gobierno que quiere acabar con los bulos dando voz a una bochornosa mentira. Da hasta pena ver cómo el personaje se ha comido a la tertuliana.

Ante el desquicie de la izquierda, Marcos de Quinto, empresario y exdiputado, dio en la clave para terminar de hundirles al reavivar un debate político que empieza a sonar con fuerza en los mentideros de la política madrileña: la posibilidad de que la tertuliana Sarah Santaolalla termine dando el salto a la política activa como candidata de algún partido de izquierdas en la Comunidad de Madrid.

Y es que, si la izquierda quiere seguir perdiendo terreno político en Madrid, nada mejor que convertir a una figura mediática tan polémica en su nueva referencia electoral.

«La izquierda siempre ha vivido de la mentira y del victimismo. Y cuando se les desmonta el relato, se acochinan y huyen como roedores.

Creo que la Santaolalla simboliza esos valores de la izquierda y por ello apoyo su candidatura a la presidencia de la CA de Madrid. ¿Quién mejor que ella para no pasar el corte del 5% requerido?», expuso el especialista en marketing en su cuenta de X.

Ahí es donde entra la ironía del comentario de De Quinto. La hipotética candidatura de Santaolalla sería más un regalo para la derecha que una amenaza real.

No sería descabellado, ya que Sarah Santaolalla no es ajena a la política orgánica de la izquierda, y en particular al entorno del Partido Socialista. Antes de convertirse en rostro habitual de tertulias televisivas, Santaolalla participó activamente en campañas del PSOE. De hecho, llegó a formar parte de candidaturas municipales del partido en Salamanca. En las elecciones municipales de 2019 fue incluida en la lista socialista como número 22, y posteriormente repitió en 2023 como número 12.