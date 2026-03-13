EL REPASO

Alfonso Rojo: «Y este domingo no nos fallen, porque nos jugamos hasta la camisa en Castilla y León»

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Evolución del voto en Castilla y Léon

¿Seguirá siendo un bastión PP? Así ha evolucionado el voto en Castilla y León desde sus primeras elecciones autonómicas

Candidados de PSOE, PP y VOX en Castilla y León.

El PP concluye la campaña con la ilusión de gobernar en solitario, el PSOE intenta salvar los muebles y VOX se perfila como el árbitro clave

Elecciones en Castilla y León.

Nueve provincias, casi dos millones y medio de habitantes con una media de edad cercana a los 50 años, 82 procuradores en juego y la casi certeza de que Mañueco repetirá como presidente de la Junta.

Eso es territorio PP y desde hace cuatro décadas sólo ha sido gobernado por los populares, aunque en esta ocasión hay incógnitas y novedades.

Sabemos que el PSOE, que ha mandado a hacer campaña hasta al inefable Zapatero, intenta salvar los muebles. En las últimas horas y poniéndose la venda antes de la herida, difunde desde sus terminales mediáticas que venderán como un gran éxito empatar en votos con el PP y ganar en León, Burgos o Zamora.

Los de Feijóo, que esta vez se ha volcado, se conforman con mantener los 31 escaños, saben que tendrán que pactar con VOX y que la región gira a la derecha.

Es pronto para entrar en detalles, pero no hay que ser un genio para pronosticar que los sindicatos se quedarán sin subvenciones, que se avecina un cierre masivo de chiringuitos y que no veremos inauguraciones de centros de MENAS ni cosas por el estilo en el futuro próximo.

Y ahora, lo relevante, que en mi opinión son los resultados que tengan los de Abascal este 15 de marzo de 2026. Lo relevante, porque hay clave nacional y marcarán también las próximas generales.

Nosotros —y estoy hablando de Bertrand Ndongo, Carlos Pecker, Josué Cárdenas y yo mismo— hemos pateado bastante el terreno y la impresión es que VOX se ha fijado como objetivo pasar por primera vez del 20 %.

Esa cifra, que parece al alcance de la mano según varias encuestas, puede traducirse en 20 procuradores y en un peso más que respetable en el futuro Gobierno regional.

En esta ocasión, como me explica Abascal en la entrevista que tenemos ahora subida a la portada de Periodista Digital y abre nuestro canal de YouTube, los de VOX van a la negociación con el PP con el cuchillo entre los dientes.

Escocidos por las pardilladas que perpetraron hace tres años en todas las comunidades autónomas, me da a mí que exigirán garantías, demandarán consejerías con presupuesto y maniobrarán para poder meter mano en televisiones y medios de comunicación.

Castilla y León es una región muy envejecida, pero hay 80.000 chavales que votarán por primera vez este domingo y el segmento de población entre 18 y 30 años suma casi 300.000.

Ahí, para espanto de la izquierda, tiene un creciente y entusiasta caldero de votos VOX y se notará.

Dicho esto y antes de despedirme, recordad que este domingo, a las siete de la tarde, iniciaremos aquí un programa en vivo y en directo sobre las elecciones.

Van a estar, además de Josué, Eurico, varios analistas de relumbrón. Y sobre el terreno, intentando entrar en la sede del PSOE y haciéndose notar en las de VOX y PP, estará el gran Bertrand.

Vamos a ser los primeros en darles los resultados, los primeros en analizar los datos y los que mejor se lo van a pasar en una tarde-noche que se perfila inolvidable.

No nos fallen, damas y caballeros.

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