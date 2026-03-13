¡Los odiadores de Sánchez persiguen a la prensa libre!

Este viernes 13 de marzo se cierra un ciclo: el de las terceras elecciones autonómicas en 2026 con las de Castilla y León, la segunda semana de guerra en Irán y la de semana en la que Sarah Santaolalla montó la mundial por una agresión que no existió.

Así que tienen ustedes para elegir temazo de los que tratamos en ‘La Retaguardia’ de la mano de los mejores analistas. Esto es como aquellos juegos de antaño de sigue tu aventura.

De elegir el primer tema; últimas encuestas, presagios, el partido de Abascal lanzado a conseguir su tercer buen resultado en lo que va de año, Mañueco a tratar de solventar la papeleta con un resultado adecuado y que le permita gobernar lo mejor posible, y los del PSOE a intentar salvar de nuevo las cabezas propias y la de Sánchez intentando que el descalabro no sea épico.

Si eligen el segundo tema, hay que enfocarlo desde el punto de vista económico, en cómo ya nos está afectando a España y cómo nos va a afectar esta nueva guerra. En ‘La Retaguardia’ de este jueves 12 de marzo, de la mano de los mejores economistas analizamos la tesitura.

Pero sin duda el que más salseo tiene es el último tema, el de la nueva piltrafa que tiene por vocera el PSOE. Ya han visto que ahora se dedica a fingir agresiones que no ocurrieron, como atestiguan los vídeos, el fiscal y el médico forense. Y además, ha conseguido que el Gobierno monte su enésima cortina de humo alrededor de ella hablando de algo que denominan Hodio, con hache. Así son los anormales. Por supuesto, el culmen del show de esta tipeja ha sido donde mejor sabe moverse, en los platós de televisión.