El vídeo que indigna a toda España: el alcalde bilduetarra de Pamplona equipara a los terroristas de ETA con el Alcoyano

El vídeo no tiene desperdicio.

Ni tampoco deja indiferente a nadie.

Eso sí, el cabreo y la indignación es latente en los cuatro puntos cardinales de España.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), provocó una ola de rechazo tras minimizar la presencia de pancartas en apoyo a presos de ETA durante la Korrika, la carrera popular a favor del euskera que recorrió la capital navarra.

El regidor, preguntado por la presencia de simpatizantes de la banda terrorista en esa carrera, quiso minimizar el hecho:

Hay gente que plantea sus reivindicaciones. Me da lo mismo que sean a favor del Alcoyano o de apoyo a los presos de ETA.

Joseba Asirón defendió que la Korrika es, simplemente, una prueba deportiva en la que se fomenta el uso del euskera:

Es una carrera de apoyo al euskera por encima de todo. Los mensajes que portan algunos participantes son reivindicaciones particulares que no pueden atribuirse a la organización del evento. Que luego puede haber ahí gente que a título particular plantea sus reivindicaciones… me da lo mismo que sea a favor del Alcoyano o de apoyo a la agrupación de los presos.

Las imágenes y vídeos de la carrera muestran pancartas con fotos de etarras condenados, incluso de autores del asesinato del concejal de UPN Tomás Caballero en 1998. Pese a ello, el alcalde de Bildu desvinculó por completo a la Korrika de cualquier exaltación del terrorismo.

El club de fútbol CD Alcoyano emitió un comunicado oficial mostrando su más rotundo rechazo y profunda indignación. El equipo alicantino considera inaceptable que se equipare el apoyo a un club deportivo con el respaldo a una banda terrorista:

El CD Alcoyano manifiesta su más rotundo rechazo y su profunda indignación ante las declaraciones realizadas por el alcalde de Pamplona, en las que se establece una comparación directa entre nuestra entidad y un grupo de apoyo a presos terroristas 🔗 https://t.co/rERqSC39hw pic.twitter.com/Z95wPKumsh — CD Alcoyano SAD (@CD_Alcoyano) March 12, 2026

El CD Alcoyano quiere manifestar públicamente su más rotundo rechazo y su profunda indignación ante las recientes declaraciones realizadas por el alcalde de Pamplona, en las que se establece una comparación directa entre nuestra entidad y un grupo de apoyo a presos terroristas. Estas palabras resultan absolutamente intolerables y constituyen una falta de respeto grave hacia una institución deportiva con casi cien años de historia, hacia su afición y hacia todas las personas que forman y han formado parte de este club. El CD Alcoyano es una entidad que ha construido su trayectoria sobre valores como el respeto, el esfuerzo, la superación, el compañerismo y el compromiso con la sociedad. Pretender vincular o comparar estos valores con cualquier tipo de organización terrorista supone una irresponsabilidad inadmisible, especialmente cuando dichas afirmaciones provienen de un representante público. Desde el CD Alcoyano no vamos a aceptar ni normalizar este tipo de declaraciones. Consideramos profundamente desafortunado que el edil de una ciudad tan emblemática como Pamplona utilice comparaciones tan graves y ofensivas que se vinculen injustificadamente a nuestro club. Por todo ello, denunciamos públicamente estos hechos y exigimos el máximo respeto hacia nuestra entidad, nuestra historia y nuestra afición. El nombre del CD Alcoyano no puede ni debe ser utilizado en ningún contexto que lo relacione, directa o indirectamente, con el terrorismo o política. Exigimos al alcalde de Pamplona una rectificación de sus palabras, así como una disculpa pública por unas declaraciones que consideramos totalmente inapropiadas. El CD Alcoyano seguirá defendiendo con firmeza los valores que siempre han guiado a esta institución a lo largo de su historia y no permanecerá en silencio ante ataques injustificados que atenten contra su honor y su reputación.

Desde la oposición, las críticas tampoco se hicieron esperar. El PP y otras fuerzas tacharon las palabras de Asiron de «indignas» y recordaron que el alcalde llegó al cargo gracias a un pacto con el PSOE.

Asociaciones de víctimas del terrorismo también condenaron las declaraciones, recordando que equiparar el apoyo a etarras con animar a un equipo de fútbol supone una ofensa a la memoria de los asesinados por ETA.