El PSOE de la corrupción y la censura lleva al Congreso un texto de apoyo a la fabuladora Santaolalla, heroína de la ‘libertad de información’

El próximo martes, el Pleno del Congreso debatirá una propuesta del PSOE que condena el acoso dirigido a tertulianos como Sarah Santaolalla y Quequé.

Los socialistas han alzado la voz contra las intimidaciones en redes sociales y defienden la importancia de los medios públicos como base de la democracia.

En su texto, exigen al Gobierno un firme respaldo a la libertad de expresión sin censura.

Sarah Santaolalla se ha convertido en el foco del debate. El pasado 2 de marzo denunció a Vito Quiles por un empujón que sufrió a las afueras del Senado.

Tras acudir al hospital Carlos III para un parte de lesiones, solicitó una orden de alejamiento. Sin embargo, la jueza del Juzgado número 23 de Madrid le denegó esta medida el 5 de marzo, argumentando que no había riesgo grave en los vídeos que presentó.

Por su parte, Quiles niega las acusaciones y sostiene que Santaolalla intenta arruinar su reputación por orden del Gobierno.

Tuit de Santaolalla a favor de los proetarras agresores del periodista Martínez

El PSOE se ha alineado con Santaolalla. Juan Espadas anunció que se presentarán denuncias contra Quiles por agresiones tanto físicas como verbales. Además, el Gobierno ha decidido asignarle protección policial del área de testigos protegidos, una decisión tomada por Fernando Grande-Marlaska.

No obstante, sindicatos como JUPOL y SUP han cuestionado esta medida, calificándola de «escándalo» dado que consideran que no hay un riesgo inminente y critican la falta de efectivos para proteger a víctimas de violencia de género.

Santaolalla decidió abandonar el programa En boca de todos en Cuatro, tras un altercado con Antonio Naranjo, quien puso en duda su denuncia.

Ella describió su experiencia como «situaciones machistas e inhumanas».

En redes sociales recibió apoyo de figuras como Reyes Maroto e Irene Montero. Además, participó en la Cumbre contra el Odio del Gobierno, donde se presentó Hodio, una herramienta destinada a monitorear discursos de odio en redes.

Montserrat Nebrera humilla a Sarah Santaolalla en TVE. Sarah se defiende: "Se pone en duda todo lo que he estudiado". Es un meme. pic.twitter.com/nFoSsjk3SI — David Santos (@davidsantosvlog) February 14, 2026

Ética y credibilidad informativa bajo escrutinio

La discusión sobre la ética y credibilidad informativa no sale bien parada en este contexto. Santaolalla inició su trayectoria en 7NN, un canal vinculado a la extrema derecha, pasó por Canal Red, creado por Pablo Iglesias, y llegó finalmente a plataformas como TVE y Cuatro. Ha llegado a llamar «idiotas» a los 11 millones de votantes del PP y Vox, así como calificar los testimonios contra Quiles en Navarra como «bulos». Quienes critican su figura la ven como una víctima fabricada, sugiriendo que sus dramatizaciones rozan lo obsceno.

Apoyos gubernamentales : Protección policial pese al rechazo judicial; invitaciones a cumbres oficiales.

: Protección policial pese al rechazo judicial; invitaciones a cumbres oficiales. Críticas sindicales : El sindicato SUP demanda informes técnicos; mientras que desde JUPOL , se compara esta situación con la falta de protección hacia víctimas reales.

: El sindicato demanda informes técnicos; mientras que desde , se compara esta situación con la falta de protección hacia víctimas reales. Reacciones mediáticas: La periodista Rosa Belmonte le dedicó un comentario despectivo al llamarla «mitad tonta, mitad tetas» en El Hormiguero.

El partido socialista también ha denunciado amenazas provenientes de miembros de Vox, quienes han utilizado expresiones como «motosierra o lanzallamas» dirigidas hacia medios públicos como RTVE. Los socialistas consideran estos incidentes como intentos deliberados para asfixiar la labor informativa.

Desinformación y verificación: ¿quién tiene razón?

La cuestión de la desinformación y verificación añade complejidad al asunto. Santaolalla ha hablado sobre «terrorismo fascista» y menciona haber necesitado pastillas para dormir debido al miedo que siente. En respuesta, Quiles afirma que ella busca arruinarlo personalmente. Naranjo incluso citó informaciones publicadas por el diario ABC relacionadas con la escolta policial asignada a Santaolalla, poniendo en entredicho su necesidad. La agencia EFE reportó que algunos sindicatos policiales dudan sobre la efectividad de esta protección.

Aspecto Versión Santaolalla Versión Quiles y críticos Incidente Senado Empujón y agresión física Negado; los vídeos no prueban delito Escolta Necesaria debido a amenazas Escándalo; sin riesgo judicial Medios Acoso ultraderechista Victimismo; historia cuestionable Redes Odio intolerable Bulos y exageraciones

El texto presentado por el PSOE advierte sobre cómo algunos periodistas podrían autocensurarse ante el miedo a represalias. Mientras tanto, Sánchez impulsa Hodio para medir discursos hostiles en redes sociales como X, propiedad de Elon Musk, aunque ignoran también la polarización existente dentro de RTVE, donde se llega a calificar a figuras políticas como «criminales de guerra», refiriéndose específicamente a José María Aznar.

En este giro inesperado, Santaolalla ha pasado de ser comentarista a convertirse en noticia ella misma. Ahora se enfrenta un debate donde se entrelazan cuestiones sobre ética y credibilidad informativa con desinformación y verificación. Este martes será clave para determinar si el Congreso respalda esta figura presentada casi como heroína o si solo ve un ejercicio más del postureo político habitual.