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EL REPASO

Alfonso Rojo: «El aguafiestas Alvise y el caníbal Sánchez hacen pinza contra VOX en Castilla y León»

Ojo al parche, porque estas memeces no se pueden repetir en Andalucía

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La política —la ambición, para no andarme con rodeos— hace extraños compañeros de cama.

Puede meter en el mismo lecho y hacer que empujen en la misma dirección a personajes situados en las antípodas.

Lo acabamos de ver en Castilla y León con el caníbal Sánchez y el aguafiestas Alvise.

Lo de etiquetar como antropófago al marido de Begoña no es un capricho formal ni una licencia literaria: se ha merendado lo que quedaba de la izquierda zarrapastrosa.

Y lo ha hecho fiel a su táctica desde que okupó La Moncloa hace ocho años: asumiendo sus desquiciadas tesis y siendo todavía más sectario que ellos.

Su drama —el del PSOE y esta izquierda corrupta y putera que padecemos— es que, proyectando a escala nacional lo sucedido en CyL y antes en Aragón y Extremadura, no tiene opción alguna de volver a gobernar en España.

Puede, por escandaloso que suene, que en las próximas generales Sánchez conserve el 30% del voto que sacó en 2023 y que los 7 millones de desubicados, que le apoyaron entonces, lo vuelvan a hacer.

Pero no contará esta vez con un muñeco teñido como Yolanda, que con un 12% de los votos reunió 31 escaños.

Y no contará porque Sumar, Podemos y resto del rojerío se han evaporado: la ultraizquierda no sumó ni 40.000 votos y se ha quedado sin representación alguna en CyL.

Y ahora vamos a lo de Alvise, que ni come ni deja comer.

SALF regaló tres escaños al PSOE y amargó la noche a VOX, que por los pelos se quedó sin un procurador en Valladolid, otro en Segovia y un tercero en Zamora.

En lugar de 14 escaños, Abascal hubiera sacado 17 si el eterno aguafiestas —con su escuálido 1,4%— no hubiera fragmentado el voto derechista.

Alvise se las arregló para que le apoyaran 17.000 despistados y nos dio por saco a todos los que queremos que las cosas cambien de una vez por todas en España.

Ojo al parche, porque estas memeces no se pueden repetir en Andalucía.

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