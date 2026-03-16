Antonio Naranjo manda un ‘bofetón’ de vuelta a Javier Ruiz por meterse a defender a su novia Sarah Santaolalla

A lo mejor se pensaban que Antonio Naranjo no iba a responder… Iluso Javier Ruiz.

Y es que el periodista palanganero de Pedro Sánchez, con programita propio en Televisión Española, ya saben ustedes que peina canas a base de bien pero está de novio con la chavalita Sarah Santaolalla, ahora musa de la izquierda sanchista porque les prepara y gestiona a la perfección todas las cortinas de humo que quieran. A saber, la de su falsa agresión.

Pues bien, el nuevo paso para que esta historia no caiga en el olvido de los espactadores, lo ha dado el propio Ruiz, queriendo ser parte activa de la misma. Así, denuncia en un vídeo haber sido acosado junto a Sarah Santaolalla. Pero la cosa, ya les adelantamos, no les va a salir del todo bien.

En las imágenes difundidas por Ruiz se ve a un hombre con gafas de sol que se acerca a la mesa donde la pareja tomaba un café. Con tono desafiante, el desconocido lanza: «Grábame, grábame, no me importa». Ruiz responde de inmediato: «A mí tampoco». Sarah Santaolalla, visiblemente molesta, susurra a su pareja «no contestes». El momento se caldea cuando el hombre menciona el informe del médico forense de la reciente denuncia de Santaolalla contra Vito Quiles. Ahí la colaboradora estalla con un insulto grueso.

Pero lo cierto es que la estrategia le salió regulera a Javier Ruiz, entre otras razones porque el vídeo que graban lo hacen incluyendo a otras personas, menores de edad, que nada tenían que ver en la guerra personal del presentador de ‘Mañaneros 360’ (TVE). Y tampoco, en el clip subido por el periodista, se escucha a la pareja grabada proferir insulto alguno. En fin, un dislate.

Contra Naranjo

Y por si fueran pocos, entra en escena Antonio Naranjo, otro de los aludidos en toda esta guerrilla, porque fue el que provocó -poco necesitó- que Santaolalla se victimizara hasta el vómito y se largara de ‘En Boca de Todos’ llorando lo más grande.

Y es que Ruiz, que tiene tiempo para mucho, también la ha lanzado contra el ‘acosador’ de su novia. Recoge El televisero que:

Esta mencionada cuenta [Spanish Revolution] titula que ese suceso en el programa de Mediaset fue «acoso» y deja el siguiente texto para acompañar el vídeo del momento: «Lo de Sarah Santaolalla no es un incidente aislado. Es un formato. Un formato donde tertuliano ultra provoca, el presentador mira hacia otro lado y la víctima acaba siendo el espectáculo. Desacreditar y acosar en directo. Nacho Abad y Antonio Naranjo deberían estar fuera de la televisión». Pues bien, este post en el que se pide el despido de Abad y Naranjo por el bien de la tele[…] fue compartido sin titubeos por Javier Ruiz, que con este movimiento dejaba muy nítida su posición ante la «encerrona» y el dantesco show que la analista política denunció por parte de ‘En boca de todos’.

Y ahora, Naranjo a la respuesta entre risas en X: