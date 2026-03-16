‘Torrente, Presidente’ y la derecha triunfan en Castilla y León

Sin duda uno de los temas del fin de semana de mediados de marzo ha sido el estreno de la aclamada ‘Torrente, presidente’, con Santiago Segura, y el otro, las elecciones en Castilla y León.

Ya saben que el primero salió victorioso con unas cifras escalofriantes para el cine que vivimos hoy en día, y en los comicios, los ganadores sin ninguna duda fueron el PP y VOX. Alfonso Mañueco y Santiago Abascal, salen muy reforzados de estas elecciones, en las que, eso sí, están condenados a entenderse:

El líder de VOX ha reiterado su advertencia al PP sobre las condiciones para negociar.

No se trata simplemente de repartir «sillones y puestos» en los gobiernos autonómicos; es esencial establecer compromisos programáticos concretos. Abascal subrayó que su formación negociará «medida a medida», con plazos específicos para garantizar que el voto de extremeños, aragoneses y castellanoleoneses «sea respetado». Esta postura refleja una lección aprendida tras la ruptura de gobiernos en 2024, cuando desacuerdos sobre la acogida de menores migrantes no acompañados llevaron al colapso de coaliciones.

En ellos nos basamos este lunes de resaca 16 de marzo en ‘La Burbuja’, con Josué Cárdenas y un analista singular, el exdiputado y empresario Marcos de Quinto.