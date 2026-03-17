¡Felipe VI la vuelve a liar! ¡Pide perdón por el descubrimiento de América!

Recuperamos ‘La Retaguardia’ en este martes 17 de marzo, una vez superada ya la resaca de las elecciones en Castilla y León.

Ahora son tiempos de arreglárselas entre PP y VOX a tres bandas, en tres gobiernos regionales, para poder sacar adelante un proyecto en común. No tienen otra, y en ello tienen que ponerse. Lo único desestabilizador, que en el horizonte se vislumbran otros comicios, los andaluces, aún sin fecha.

Pero elegimos otro asunto para arrancar esta edición y es que nos fijamos en la última de Felipe VI, que lleva un ritmo que sería mejor ni contarles. Se le ha ocurrido decir que efectivamente los españoles cometimos «mucho abuso» en la colonización de América.

Abordamos todo esto y mucho más de la mano de Mario Garcés, ex secretario de Estado, y de Eduardo García Serrano, periodista y escritor.