¡Acojonante! Armengol censura unas palabras de Mariscal (VOX) sobre Santaolalla durante una iniciativa del PSOE para defender la libertad de expresión

¡Esto es para no creerlo!

El Congreso de los Diputados se convirtió en el teatro del absurdo gracias al PSOE y a su fiel escudera, Francina Armengol.

Los socialistas llevaron al pleno una Proposición No de Ley pomposamente titulada «para la defensa de la libertad de información y expresión», pero cuyo verdadero objetivo era blanquear y proteger a agitadoras mediáticas afines como Sarah Santaolalla, presentada como «heroína» víctima de un supuesto «acoso ultraderechista» en redes.

La iniciativa denuncia «presiones y amenazas» que —según el PSOE— provocan «autocensura» en periodistas y comunicadores progresistas, cita casos como el de Santaolalla, recordada por el polémico incidente con Vito Quiles y acusaciones de fingir agresiones y arremete contra «agitadores de ultraderecha».

Todo muy bien envuelto en papel celofán hasta que llegó VOX a la tribuna de oradores:

El diputado Manuel Mariscal desmontó en un abrir y cerrar de ojos el sainete: criticó el uso partidista de la «libertad de expresión» por parte del PSOE, recordó que Santaolalla es conocida por sus ataques virulentos a posturas conservadoras y cuestionó por qué se eleva a categoría de mártir a quien forma parte de la maquinaria de propaganda sanchista.

Así comenzó la intervención del parlamentario de la formación de Santiago Abascal:

Hoy el Partido Socialista nos trae una nueva iniciativa trampa. Nos presenta una iniciativa que se titula ‘En defensa de libertad de información y de expresión’, para que los partidos que voten en contra de esta iniciativa parezca que están en contra de la libertad de expresión de los españoles y de los periodistas en su conjunto. Y por eso animo a las personas que están viendo este pleno a que lean la iniciativa y se dan cuenta de que en realidad el Partido Socialista no trata de proteger las libertades de los españoles, sino únicamente de un grupo muy reducido de personas que les son útiles para mantenerse en el poder. Y lo han dicho ustedes aquí, en el pleno. Ustedes han mencionado a Sara Santaolalla, al locutor de la SER Héctor de Miguel, conocido como Quequé, y al presidente de RTVE, José Pablo López. Y, una vez más, nos demuestra el Partido Socialista con esta iniciativa dos cosas. Primero, que las trampas se las preparan muy mal, porque se ve a la legua en el primer párrafo de que esta iniciativa es una trampa, como decía antes. Y, en segundo lugar, que el Partido Socialista ya no trabaja para el conjunto de los españoles, sino únicamente para un grupo reducido de periodistas que les hacen propaganda en los medios de comunicación.

Para Mariscal fue sintomático el momento elegido para presentar la iniciativa:

Porque, además, esta iniciativa nos la traen para someter a votación justo una semana después de que el Gobierno Socialista presente la herramienta Hodio, que pretende precisamente limitar la libertad de expresión de los españoles. Busca monitorizar, controlar, vigilar las opiniones de los españoles en las redes sociales y clasificar a los españoles en dos categorías, entre buenos y odiadores. ¿Y quiénes son los odiadores? Pues todos aquellos que se quejan de la gestión de este Gobierno. Si eres un joven y te quejas, eres un alarmista y vas a la lista de Hodio. Si eres un autónomo que estás asfixiado pagando impuestos, facturas y tasas y te quejas en redes sociales, eres un insolidario y vas a la lista de Hodio. Si vas a tu hospital y está colapsado y te quejas, primero la culpa es tuya porque no pagas los suficientes impuestos y vas a la lista de Hodio. Si eres un joven que está harto de que te impongan charlas feministas en el instituto, primero eres un fachaval. Y si te roba uno de aquellos que el Gobierno trae para pagar las pensiones y te quejas, eres un racista y vas a la lista de Hodio. Da la sensación de que el Partido Socialista cada vez más le molesta a los españoles y quieren que se callen, que se quejen en bajito y que lo hagan en sus entornos nada más. Y si lo hacen en alto y en las redes sociales, a la lista de Hodio.

Ayer una perroflauta le sacó el dedo a los diputados de Vox en el Congreso. En la performance del PSOE para promocionar a la novia de Javier Ruiz. En las tribunas está prohibido hacer cualquier gesto (y menos ese) Si lo hace otro, se lo llevan detenido. Qué vergüenza. pic.twitter.com/6NVyFondiy — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) March 18, 2026

Hizo una mención ‘especial’ a la pareja de Javier Ruiz que se rodeó de acompañantes con escasos modales:

Pero entonces, ¿quién sí que se puede quejar en España? Pues según esta iniciativa, tres personas. Sarah Santaolalla, cuando un chaval, Vito Quiles, le hace preguntas incómodas. Por cierto, aquí está Sarah Santaolalla. La han traído ustedes a la tribuna de invitados. La verdad que me alegro que usted esté mejor. La vemos sin el cabestrillo. Está usted mejor. Nos alegramos de que así sea.

Francina Armengol, que no estaba por la labor de que interpelasen a la mascota del sanchismo, cortó al diputado de VOX:

Señor Mariscal, no se puede dirigir a personas que no pueden intervenir en este debate, lo he dicho muchas veces.

Manuel Mariscal no se cortó a la hora de afear las palabras de la presidenta del Congreso de los Diputados: