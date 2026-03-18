'LA RETAGUARDIA'

¡Sánchez admite a profesores etarras para adoctrinar a menores de edad!

Archivado en: Autonomías | Gobierno | Periodismo

Cuenta ElDemócrata.es que el diputado de UPN por Navarra, Alberto Catalán, señala directamente al PSOE por haberse unido a Bildu en el Congreso para que terroristas puedan seguir dando clases a menores de edad. Es una infamia.

«Hace tiempo que el PSOE no puede mirar a los ojos a las víctimas del terrorismo sin bajar la mirada. Como Judas, las ha traicionado», ha asegurado el parlamentario regionalista.

Se trata de una proposición de ley registrada por UPN, que plantea introducir un nuevo requisito en el Estatuto del Empleado Público y modificar la ley general de Subvenciones con el fin de «impedir que condenados por terrorismo puedan trabajar con menores». Pero ustedes ya saben con quién está Pedro Sánchez.

Abordamos esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de este 18 de marzo de 2026, con Fernando Rueda, el excelso periodista de investigación, y con Sergi Fidalgo, director en ElCatalán.es.

No me llames traidor (HARPERCOLLINS)
No me llames traidor (HARPERCOLLINS)
Comprar en Amazon

SUPERCHOLLOS

¡¡¡ DESCUENTOS SUPERIORES AL 50% !!!

Las mejores descuentos de tiendas online, actualizados diariamente para tí

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]