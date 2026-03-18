Ester Muñoz lanza un dardo a Sánchez: la factoría de ciencia ficción de Moncloa se queda sin guion

Ester Muñoz no tiene pelos en la lengua. En su comparecencia del lunes en el Congreso, la portavoz del Partido Popular lanzó un mensaje contundente al presidente Pedro Sánchez: “La factoría de ciencia ficción de la Moncloa ya no funciona”. Con esta frase, llena de ironía, Muñoz desmantela las estrategias del Gobierno, que no lograron conectar ni con los audios sobre pensiones ni con referencias a Franco o el “no a la guerra”. Según ella, los votantes han reventado ese globo de tácticas.

El reciente ciclo electoral ha sido un respiro para el PP. En comunidades como Castilla y León, los populares alcanzan más del 55% del electorado junto a Vox, mientras que el PSOE se estanca en un escuálido 30%. “Somos imbatibles”, afirma Muñoz, subrayando el crecimiento del partido y la parálisis de la izquierda. Este dominio en las urnas deja al Gobierno sin control sobre su narrativa: sus mensajes no calan y, bromea la portavoz, Sánchez necesitaría “otros 300 asesores más” para recuperarse.

El PP tiende la mano a Vox con condiciones claras

Muñoz recalca que la derecha no compite entre sí, sino que se une para construir. “La derecha no está para competir, está para crear una alternativa real a Pedro Sánchez en toda España”, repite, alineándose con Alberto Núñez Feijóo. Para ello, es necesario establecer pactos con Vox que se basen en criterios de proporcionalidad y responsabilidad.

Concretamente:

En Extremadura y Aragón , las negociaciones avanzan con un acuerdo marco del PP .

y , las negociaciones avanzan con un acuerdo marco del . Es “normal” que Vox aspire a formar parte de los gobiernos autonómicos, pero siempre buscando estabilidad para cuatro años.

aspire a formar parte de los gobiernos autonómicos, pero siempre buscando estabilidad para cuatro años. Los votantes quieren ver al PP liderando, con mayorías del 55% al 63% en regiones clave.

Esta llamada a la unidad contrasta con el desgaste que sufre el PSOE. El partido ha “canibalizado” a sus socios de izquierda sin lograr crecer: su techo parece haber sido alcanzado, mientras que la derecha sigue teniendo margen para expandirse. En declaraciones recogidas por Esdiario, Muñoz enfatiza que pactar con el Gobierno sería “suicidio”, una jugada donde nadie gana.

Propuestas concretas y críticas al Ejecutivo

El PP va más allá de las palabras. Esta semana presenta en el Congreso iniciativas importantes:

Ampliación de la prisión permanente revisable para aquellos reos no reinsertados. Blindaje contra la delincuencia extranjera. Defensa de las comunidades cristianas en todo el mundo. Protección económica frente a la guerra en Irán.

Aquí surge otra crítica: el Gobierno llega “tarde” con su real decreto de ayudas. “Nadie nos informa”, señala Muñoz, quien solo ha tenido contacto con Félix Bolaños. Acusa al Ejecutivo de priorizar rescates cuestionables, como el caso Plus Ultra, por encima de las necesidades de los españoles. Mientras tanto, Sánchez “asiste a los Oscars” en lugar de ocuparse del trabajo.

Muñoz también aboga por reconocer el legado español en América. No se debe pedir perdón por un pasado colonial si se analiza desde una perspectiva contextual: “No podemos juzgar el siglo XV con ojos del XXI”. Coincide así con el Rey y con Feijóo, quienes están orgullosos de la protección brindada a indígenas por parte de la Corona.

PSOE sin relato, PP con viento a favor

El panorama es claro: el PSOE pierde control sobre su relato electoral. Sus intentos por captar votos mediante temas bélicos o históricos resultan infructuosos; su postura del “no a la guerra” solo logró sumar un escaso 0,7%, sin afectar bloques significativos. En contraposición, el PP crece cuatro puntos en Castilla y León y también ve ascender a Vox. La portavoz considera que hay “capacidad de crecimiento” para la derecha, pero no para la izquierda.

Las implicaciones son evidentes. Si se concretan acuerdos entre el PP y Vox, las autonomías clave contarán con estabilidad y una alternativa sólida frente al sanchismo. Un Gobierno aislado deberá enfrentarse a una oposición fortalecida en el Congreso. Muñoz advierte: los españoles esperan resultados palpables, no relatos ficticios.

Por cierto, hay curiosidades interesantes: el PP supera ya el 55% en bloques electorales importantes; sin embargo, el crecimiento de Vox es más tímido. En Aragón, incluso su presidente autonómico ha enviado un programa para negociar acuerdos. Y mientras tanto, ¿Sánchez realmente contratará más asesores para su «factoría» contando ya con 700?