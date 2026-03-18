Una feroz Ana Vázquez devora al reprobado Marlaska tirándole a la cara las fiestas socialistas con cocaína

Ya no escandalizan las fiestas de los socialistas con prostitutas y cocaína pagadas con dinero público. Ni tampoco, que desaparezcan los atestados policiales que las acreditan.

La diputada del PP Ana Vázquez, en su habitual seguimiento de las corruptelas del Gobierno, ha denunciado cómo el Ministerio del Interior de Marlaska se ha convertido no sólo en una agencia de recolocación de ex diputados o altos cargos socialistas salpicados por escándalos de fiestas con prostitutas y cocaína pagadas con dinero público y en plena pandemia.

Además, los protagonistas de estas bacanales son al parecer protegidos por Interior eliminando las pruebas o informes policiales que los delatan. Y es que el ex diputado socialista Felipe Sicilia no sólo fue recolocado por Interior como policia en el Tribunal Constitucional sino que según ha denunciado Koldo, el atestado que acreditaría su participación en una fiesta con cocaína en plena pandemia habría desparecido. Por ello, Vázquez empezaba fuerte su intervención:

«Señor Marlaska sabemos desde hace mucho tiempo que su máxima responsabilidad como ministro del Interior no es perseguir los delitos, es ser una tapadera de los delitos y consumos inmorales de los socialistas. Ahora sabemos por su amigo Koldo que un antiguo diputado socialista, Felipe Sicilia, participó durante la pandemia en una fiesta privada en la que se consumió cocaína. Y así quedó reflejado en un atestado policial. Atestado que según Koldo y Ábalos ha desaparecido o hicieron desaparecer. Tras esta información de sus dos amigos socialistas le pregunto ¿quien dió la orden de hacer desaparecer el atestado? ¿Fue usted, señor Marlaska?».

En su turno de respuesta, Marlaska ha vuelto a tirar de argumentario socialista y ha acusado a la diputada popular de «lanzar bulos«. Sin embargo, no ha sido la diputada del PP la que ha acusado, sino el propio Koldo cuando en declaraciones a la prensa dijo que ese atestado había desaparecido y que Marlaska estaba informado.