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La abuela de 85 años que responde sin filtros a sus miedos y se hace viral

Una abuela de 85 años sorprende a una periodista en Canal Extremadura al confesar que espera su muerte, mientras muchos españoles temen no llegar a fin de mes o perder la salud.

La abuela de 85 años que responde sin filtros a sus miedos y se hace viral
La abuela viral Captura TV.
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Imagina que una reportera te aborda en plena calle para preguntarte sobre tus mayores temores. Un joven menciona no llegar a fin de mes, una chica expresa su preocupación por la economía.

Llega el turno de la abuela de 85 años, quien, sin dudarlo, dice: “A mí nada, tengo 85 años y estoy ya esperando mi muerte”. Su nieta, visiblemente sorprendida, la reprende: “¡Abuela, por Dios!”.

La abuela responde con firmeza: “¡Estoy diciendo la verdad!”. El extracto del telediario de Canal Extremadura se volvió viral en las redes el pasado lunes.

Este momento se produjo mientras se realizaba una encuesta del CIS sobre los temores en la sociedad actual.

Los resultados, dados a conocer ese mismo día, revelan un panorama claro sobre lo que inquieta a los españoles.

La abuela destaca entre todos: con su edad, muestra una despreocupación total.

En cambio, el resto enfrenta grandes ansiedades.

Los miedos que lideran el barómetro del CIS

El estudio del CIS, que encuestó a miles de personas, arrojó estos datos significativos:

  • Perder a un familiar cercano: 8,18 sobre 10 es el mayor temor. Las mujeres lo sienten más intensamente (58,2% lo considera su máximo miedo frente al 37,7% de los hombres).
  • Perder la salud: 7,85. A este le siguen perder la vista (7,52) y contraer cáncer (7,39).
  • No llegar a fin de mes: Un 30,7% teme no poder pagar vivienda, alquiler o hipoteca. Un 31,3% considera que su trabajo o pensión no les permite vivir dignamente.

Puedes ver el vídeo completo del momento viral en Canal Extremadura, donde la abuela defiende su sinceridad ante las cámaras.

Otros miedos económicos también son notables: un joven entrevistado repitió su temor a no llegar a fin de mes. La encuesta confirma que el 48,9% siente que sus preocupaciones son mayores ahora que hace un año. Casi cuatro de cada diez (36,8%) pierde sueño por sus temores.

Guerra y salud, los grandes fantasmas colectivos

Los españoles observan el mundo con inquietud. El CIS revela:

TemorPorcentaje máximo miedoMedia sobre 10
Guerra nuclear78,9% la ve posible8,01
Guerra mundial52,8%8,01
Guerra civil en España48%7,49
Crisis económica27%7,30

Un alarmante 41,7% opina que una guerra nuclear podría acabar con la humanidad. Además, el 79% teme que se utilicen armas nucleares en un futuro cercano. Este clima de tensión se sitúa en medio de conflictos actuales en Ucrania, Gaza e Irán, lo que no hace más que acelerar los nervios colectivos.

En términos personales, la seguridad en las calles parece menos preocupante: un 67,6% asegura sentirse seguro durante la noche en su barrio. Sin embargo, las mujeres se sienten menos seguras (20,3% muy seguras frente al 40,2% de los hombres). Un 18,5% experimenta angustia sin motivo aparente y un 14,9% recurre a ansiolíticos.

La abuela viral desafía este patrón. Mientras los jóvenes están preocupados por cuestiones económicas y otros enfrentan temores relacionados con la guerra o la salud, ella aborda el final de sus días con sorprendente tranquilidad. Su declaración sincera ha resonado en las redes porque contrasta marcadamente con encuestas serias como la del CIS. Esto demuestra que a veces alcanzar cierta edad puede ofrecer una paz inesperada ante lo inevitable.

Este choque generacional invita a reflexionar: ¿qué ocurrirá cuando quienes son jóvenes hoy alcancen los 85? La abuela tiene claro su punto de vista y sus palabras continúan acumulando visitas online.

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