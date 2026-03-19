¡Feijóo destroza la nacionalización masiva de Sánchez!

Una edición de ‘La Retaguardia’ muy tremenda por la temática a tratar de partida.

Este 18 de marzo fue cuando el líder de la oposición y llamado a presidir el país, Alfonso Núñez Feijóo, puso contra las cuerdas a Pedro Sánchez cara a cara en el Congreso.

El líder del PP se regodeaba con los tres últimos resultados electorales en regiones, e insistía:

«Por más que disimule el señor Sánchez, 10 derrotas no es una mala racha, es un veredicto. Al superhéroe de la democracia, como le llama su ministra, le están fallando los superpoderes. Ni cuelan sus maniobras, ni sus cortinas de humo, ni sus mentiras, ni su odio con H, ni su discurso del miedo. El que da miedo a los españoles es usted. Señor Sánchez, usted es un perdedor. Y ha llevado a su partido a perder todas las elecciones en los últimos cuatro años. Pero tampoco ha colado su último intento de ‘no a la guerra’. Como si el 60% de los españoles que queremos cambio estuviésemos a favor de la guerra. La mayoría de los españoles no queremos la guerra. Lo que sí queremos es que usted nos deje en paz».

Y además de eso, el bestial tema de la nacionalización masiva de inmigrantes con la que Sánchez pretende adulterar las urnas de partida, y no sé da cuenta pero lo único que consigue es dar más motivos a la derecha.

Con Julián Salcedo, Doctor en Derecho y Ciencias Económicas, y Milagros Marcos, Portavoz PP Comisión Mixta UE Congreso.